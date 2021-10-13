Пенсионерку из Алтайского края осудят за умышленное убийство пожилой женщины

В Заринском районе 66-летняя пенсионерка предстанет перед судом по обвинению в умышленном убийстве 65-летней женщины. По данным следствия, в июле 2021 года пожилая жительница станции Аламбай пришла в гости к односельчанке, у которой иногда подрабатывала, и вместе они стали распивать алкоголь.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, во время застолья женщины поссорились и гостья сначала несколько раз ударила хозяйку, а после задушила её и легла спать. Утром она забрала бутылку со спиртным и ушла.

В ходе предварительного следствия обвиняемая вину не признала, и утверждала, что когда уходила из дома, односельчанка была жива. Пенсионерка характеризуется отрицательно – злоупотребляет спиртным и ведёт асоциальный образ жизни.