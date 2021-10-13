Названа причина стрельбы возле московской школы

Молодой человек устроил стрельбу из страйкбольного ружья возле школы № 1260, чтобы снять это на видео. Как сообщает "Лента.ру", такую причину подросток назвал полицейским.

Источник в правоохранительных органах отметил, что молодой человек готовил ролик для TikTok.

Напомним, об инциденте стало известно вечером 13 октября. Учебное заведение оцепили. Школьников временно не выпускали из здания, пока правоохранительные органы проводили проверку. Такие же меры предприняли в находящейся рядом с ней школе № 1261.

После стало известно, что молодого человека, устроившего стрельбу, задержали. С собой у него было страйкбольное ружьё.