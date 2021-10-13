Путин: Нобелевская премия не спасёт Муратова при нарушении закона об иноагентах

Президент России Владимир Путин заявил, что лауреата Нобелевской премии мира, главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова не признают иноагентом, если для этого не будет оснований. В случае нарушения российского законодательства никакие заслуги не помогут ему избежать ответственности.

Как сообщает "Ъ", об этом президент сказал на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя", который сейчас проходит в Москве.

"Вне зависимости ни от каких заслуг каждый должен чётко и ясно понимать: нужно исполнять российские законы", – заявил глава государства.

Напомним, Дмитрий Муратов и американо-филиппинская журналистка Мария Ресса получили Нобелевскую премию мира. Комитет наградил их за усилия "по защите свободы выражения мнений, что является обязательным условием для демократии и прочного мира".