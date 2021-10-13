Такой день. Возможное закрытие плановой медпомощи и арест управделами главы Алтая

Управделами губернатора и правительства Алтайского края Андрей Степанов два месяца проведёт в СИЗО. По данным amic.ru, суд принял решение арестовать чиновника.

Глава регионального Минздрава Дмитрий Попов не исключил закрытие плановой медицинской помощи в Алтайском крае. Министр отметил, что за сутки врачи скорой помощи получают около 2800 заявок, а бригады вынуждены работать в круглосуточном режиме.

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 315 новых случаев заражения коронавирусом. Ещё 30 пациентов скончались.

13 октября на территории завода "Алтай-Кокс" в Заринске заметили медведей. Это была семья, состоящая из медведицы и двух медвежат. Животные бегали по рабочим территориям и аллеям. Также они подходили к машине и дому, в которых на тот момент находились люди. Однако косолапые не показывали агрессивных намерений.