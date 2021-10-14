Умер директор Чернобыльской АЭС, руководивший станцией в момент катастрофы

Бывший директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов, который руководил станцией в момент ядерной катастрофы 26 апреля 1986 года. Об этом сообщила пресс-служба ЧАЭС в Facebook.

"Скончался первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Коллектив и администрация предприятия выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего", – говорится в сообщении.

Напомним, авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. Из-за взрыва на четвёртом энергоблоке радиационное загрязнение накрыло ряд регионов Украины, Белоруссии, России и Молдавии.

В результате расследования Брюханова в 1988 году приговорили к 10 годам лишения свободы за неправильную эксплуатацию взрывоопасных предприятий. Причём АЭС не относились к взрывоопасным объектам, поэтому решение об этой статье приняла судебно-техническая комиссия.

В сентябре 1991 года Брюханова досрочно освободили и он продолжил работу на ЧАЭС в должности начальника техотдела.