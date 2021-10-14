Умер директор Чернобыльской АЭС, руководивший станцией в момент катастрофы

Бывший директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов, который руководил станцией в момент ядерной катастрофы 26 апреля 1986 года. Об этом сообщила пресс-служба ЧАЭС в Facebook.
"Скончался первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Коллектив и администрация предприятия выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего", – говорится в сообщении.
Напомним, авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. Из-за взрыва на четвёртом энергоблоке радиационное загрязнение накрыло ряд регионов Украины, Белоруссии, России и Молдавии.
В результате расследования Брюханова в 1988 году приговорили к 10 годам лишения свободы за неправильную эксплуатацию взрывоопасных предприятий. Причём АЭС не относились к взрывоопасным объектам, поэтому решение об этой статье приняла судебно-техническая комиссия.
В сентябре 1991 года Брюханова досрочно освободили и он продолжил работу на ЧАЭС в должности начальника техотдела.
Комментарии
Афигеть. такую катастрофу, сколько жертв и какая экологическая .... Не думаю, что прям совсем не виновен не виновен .... Ладно полбеды, - отмазали. Столько жизней катастрофа унесла, мы привыкли, что не ценятся наши жизни, но ПРОДОЛЖИТЬ работать в этой же сфере - ну это слишком!!!!!!
krash... всё-то ты знаешь, везде-то ты был...
14.10.2021 08:00
krash
На него просто "повесили всех собак" и сделали "стрелочником".
Прочитайте про академика Легасова и Вы поймете, что Чернобыль это не вина одного человека, а раздолбайство всей власти в том числе и в научных кругах.
Уважаемый, посмотри хотябы фильм и всё поймёшь . Виноватых там нет.
Во всём виновата КПСС. Она, фактически, руководила(т.е. сроки, рекорды, обгоним Америку и перегоним). Как и во всех отраслях - с/хоз. когда сеять и что все решала ОНА. Лишь бы рекорды к праздникам, остальное ей по барабану.
14.10.2021 09:11
Гость
Чего начитался, студент?
14.10.2021 09:11
Гость
Примерно так. Есть хорошая книга описывающая то что произошло.
Дятлов А. С. Чернобыль. Как это было. — М.: Научтехлитиздат, 2003.
Написал её заместитель главного инженера по эксплуатации 2-й очереди Чернобыльской АЭС. В сериале BBC он кстати показан как отрицательный герой. Создатели сериала базировались в том числе на материале советской пропаганды где персонал станции был оболган и зашельмован.
В общем суть коммунячей позиции в том что советские реакторы самые лучшие в мире и они не могут взрываться, во всём виновата эксплуатация.
Некоторые до сих пор придерживаются этой позиции, даже после того как им к носу подвели.
Два наиболее презираемых мною персонажей на Амике - это аборигейка и крашнутый. Один просто идеологический вражина, который по недосмотру властей все еще продолжает лить свой гной на страну, а второй просто затупан с покорёженным сознанием.
14.10.2021 10:05
- гость -
Два наиболее презираемых мною персонажей на Амике - это аборигейка и крашнутый
Это у Вас от ощущения собственной неполноценности. Вы не считаете себя достойным быть самостоятельным, поэтому думаете что критика федеральных и местных властей это попытка унизить вас лично. отсюда и такая реакция.
Ту факнутый
Вот, ещё и третий нарисовался.
У вас не критика, у вас козлиное блеяние.
14.10.2021 10:05
- гость -
Это потому что твое покореженное сознание не в состоянии понять где страна и народ а где банда незаконно удерживающая власть в стране и обворовывающая эту страну. Что, за воровские элиты переживаешь, шкура?
Так он погиб или умер?
Аборигейка, я не стану терять собственное время на бесплодные тёрки. У меня с тобой нет общих тем. Да и воспитание предостерегает меня от общения с шестерками.