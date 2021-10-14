Хабиб Нурмагомедов сравнил Макгрегора с мужчиной, избитым в московском метро

Российский боец Хабиб Нурмагомедов высмеял ирландского спортсмена Конора Макгрегора, используя в своей шутке ситуацию с избиением мужчины уроженцами Дагестана в московском метро. После опубликованной истории спортсмен столкнулся с волной хейта.

Нурмагомедов опубликовал фотографию ирландца с подписью: "Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!"

Эта фраза отсылает к истории с избиением молодого человека в московском метро. 25-летний Роман Ковалёв заступился за девушку и был жестоко избит тремя уроженцами Дагестана.

Виновных задержали, а Роману выделили два миллиона рублей, а также наградили медалью "Доблесть и отвага". Отметить поступок парня предложил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

После опубликованной истории Нурмагомедов столкнулся с волной хейта со стороны коллег по цеху и медийных личностей, которые сочли шутку неуместной.

Сам Ковалёв, в отличии от многих, ничего страшного в этой шутке не увидел.