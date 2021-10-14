Хабиб Нурмагомедов сравнил Макгрегора с мужчиной, избитым в московском метро

Российский боец Хабиб Нурмагомедов высмеял ирландского спортсмена Конора Макгрегора, используя в своей шутке ситуацию с избиением мужчины уроженцами Дагестана в московском метро. После опубликованной истории спортсмен столкнулся с волной хейта.
Нурмагомедов опубликовал фотографию ирландца с подписью: "Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!"
Эта фраза отсылает к истории с избиением молодого человека в московском метро. 25-летний Роман Ковалёв заступился за девушку и был жестоко избит тремя уроженцами Дагестана.
Виновных задержали, а Роману выделили два миллиона рублей, а также наградили медалью "Доблесть и отвага". Отметить поступок парня предложил глава СК РФ Александр Бастрыкин.
После опубликованной истории Нурмагомедов столкнулся с волной хейта со стороны коллег по цеху и медийных личностей, которые сочли шутку неуместной.
Сам Ковалёв, в отличии от многих, ничего страшного в этой шутке не увидел.
Комментарии
Дагестанцы - удивительный народ.
Кебаб, это не смешная шутка. Твои соплеменники-неандертальцы совершили преступление, а пострадавший парень справедливо удостоен наградой.
Роман Ковалёв заступился за гражданку,вступив в конфликт с тремя гражданами.Достоин поощрения и награды.
Обычный черный юмор в стиле UFC. Кстати, герой, воспользовавшись общим хайпом, разместил в инсте данные для перечисления себе средств, что его совсем не красит.
Вряд ли сам Хабиб полез бы на трех Макргрегоров
Что можно ожидать от человека, чья лампочка стряхнута многочисленными ударами? От человека, зарабатывающего тем, что на потеху гопоты бьёт других таких же гоблинов?
11:19
Он сам из автобуса к Макгрегору в своё время почему то не вышел, зассал)
14.10.2021 11:19
гость
Макгрегору уже после поединка набуцкал член команды поддержки за то, что он на них кинулся, до кучи.
Похоже Бибип очень гордится своей выходкой после поединка с Макгрегором. Этим, собственно и запомнится грядущим поколениям
Искусство сделать человеку больно прилюдно должно быть приравнено к психическому
заболеванию.
Мынерабы рабынемы
Макгрегору уже после поединка набуцкал член команды поддержки за то, что он на них кинулся, до кучи.
не знаю как набуцкал, но первый удар наносил подло, сзади
Оборзевшая бакулка
В том бою он победил физически, а морально его сломали и раздавили. Жалкий "якола"
Первый удар наносил подло, сзади и дагестанец в вагоне метро. Все совпадает
Тупая шутка. Впрочем, что ожидать от спортсмена...
А может Нумагомедову лучше высмеять дагестанцев продолжающих сбиваться в пьяные агрессивные стаи и жить общинно-родовым строем? В 21 то веке!
среди моих соперников никто не позволяет себе оскорблять другого
но я бы этому коннору слона в очко вставил , а хабиба заматовал до туше
Роман Ковалёв - мужик .
14.10.2021 14:06
- гость -
Бахнул слегка у себя на работе и поехал домой. Бармен же, коктейли знает как правильно сделать.
Бахнул слегка у себя на работе и поехал домой, как мужик. И потом все сделал, как мужик