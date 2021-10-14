Ценный символ года. В Россельхозбанке на Алтае появились монеты с изображением тигра

В Россельхозбанке появились новые монеты с символом 2022 года. На лицевой стороне изделия изображён тигр – символ следующего года по китайскому календарю. Серебряную монету весом 31,1 грамма с изображением полосатой кошки можно купить по предварительному заказу в офисах банка. Коллекционная монета выполнена в двух разных вариантах. На одном изображён крадущийся тигр, на другом – хищник отдыхает.

"Думать о новогодних подарках лучше заранее, не дожидаясь праздничной суматохи. Россельхозбанк уже позаботился о памятных сувенирах для наших клиентов. В Алтайском филиале в наличии серебряные и золотые монеты не только с изображением тигра, но и с различной праздничной тематикой. Этот драгоценный подарок можно хранить всю жизнь. А со временем он только увеличит свою ценность", – прокомментировала заместитель директора Алтайского филиала Россельхозбанка Татьяна Руденко.

В Алтайском филиале Россельхозбанка можно приобрести и другие памятные и инвестиционные монеты, выпущенные Банком России и иностранными государствами. Все монеты имеют оригинальные рельефные рисунки, выполнены с использованием новых технологий чеканки. Каждая вложена в подарочный футляр и имеет сертификат подлинности, подтверждающий её основные характеристики.

С полной коллекцией можно ознакомиться в офисах продаж Россельхозбанка, интернет-магазине, а также на официальном сайте банка и в специальном приложении coins.rshb.ru, где размещён полный каталог инвестиционных и памятных монет, продаваемых в Банке. Там же можно оформить заказ.

Добавим, что всего с начала года Россельхозбанк в Алтайском крае и Республике Алтай продал более 1200 инвестиционных и порядка 450 памятных монет к различным датам.

Кроме того, продолжается продажа слитков драгметаллов – золота и серебра – различной граммовки (от 1 до 1000 граммов) и выкуп от 1 до 500 граммов. Эту операцию можно выполнить в двух офисах банка: в Барнауле на пр. Ленина, 80б, и в Горно-Алтайске по адресу пр. Коммунистический, 68. Цены на слитки варьируются в зависимости от стоимости металла на финансовых рынках.