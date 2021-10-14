Названо наихудшее время в истории Земли

Массовое пермское вымирание, случившееся около 252 млн лет назад, назвали худшим временем в истории Земли. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на отчёт Межправительственной группы экспертов по изменению климата за 2021 год.

По мнению учёных, одной из возможных причин этого катаклизма стало массовое извержение вулканов, из-за чего в воздухе резко повысилась концентрация отравляющих газов и существенно увеличилась температура.

Это, в свою очередь, привело не только к гибели 73% видов наземных позвоночных животных, но и к вымиранию 96% морских обитателей, так как все водоёмы на планете стали "токсичным супом".

Исследователи предупреждают, что подобный сценарий может развернуться и вновь, если человек продолжит и дальше губительно влиять на климат.

Ранее учёные из США назвали новую версию конца света. Согласно подсчётам, сейчас Луна отдаляется от Земли со средней скоростью 3,78 см в год и, вероятно, продолжит делать это дальше. Со временем это обернётся для планеты серьёзными последствиями.