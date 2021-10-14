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Новости

В Бурятии живодёры заживо закопали брошенную собаку со щенками

, ИА "Амител"
Местные жители были недовольны постоянным воем животного по ночам
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В Улан-Удэ местные жители намеренно закопали яму вместе с ощенившейся собакой. Об этом сообщили зоозащитники фонда "Собака счастья" в соцсетях.

Ещё в конце августа беременное животное вывезли в лес. Собака ждала хозяев у дороги и выла по ночам, а несколько дней назад она ощенилась в глубокой яме.

Проживающие в округе горожане, раздражённые постоянным воем, решили самостоятельно во всём разобраться и зарыли нору всем, что попалось под руку – лишь бы четвероногие не выжили.

Собаке всё-таки удалось выбраться из ямы, но судьба щенков пока неизвестна. Достать их смогут только спасатели. Зоозащитники объявили сбор средств на помощь животным.

Ранее сообщалось, что в алтайском посёлке Санниково сосед на глазах у детей застрелил их собаку. Поводом для конфликта стала смерть нескольких кур. 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

14.10.2021 12:22
- гость -

Горе-то какое...

14.10.2021 12:35
Амик читаю с 2016 года

А сколько диких животных заживо закапывают в своих норах крестьяне распахивая свои гектары по госсубсидиям..? Никто не знает. Подавляющее большинство российских крестьян любят деньги и их отличие от госслужащих только в том что те умеют зарабатывать деньги а крестьяне делают вид что умеют.

14.10.2021 12:37
Амик читаю с 2016 года

закопать щенков или котят заживо - это норма в крестьянской среде.

14.10.2021 12:39
- гость -

И чему удивляться, когда детишечки вот таких вот особей поджигают потом себе подобных "по неосторожности"?..

14.10.2021 12:41
- гость -

Никого и не закопали в итоге. Зачем врущий заголовок? Щенков вобще часто просто топят.

14.10.2021 12:42
- гость -

14.10.2021 12:37

Не нужно ровнять всех - для отдельных особей "крестьянской среды" и друг друга завалить, и одинокую пенсионерку тоже норма.

14.10.2021 12:44
Горожанка

это норма в крестьянской среде.

Вот с превеликим удовольствием закопала бы крестьянскую среду! Ведь они с такими нормами в города едут! А потом удивляемся росту преступности...

14.10.2021 12:54
крестьянин горожанке

Это В Вашей виртуальной среде по нескольку жизней. В это не получилось, попробую в следующей. Поэтому "бессмертных" много и на автомобилях, с ножами и оружием. А в крестьянской среде все ясно: машина работает, нож продукты режет, ружье от врагов защищает. А преступности не удивляйтесь: безделье до добра не доводит.

14.10.2021 13:01
- гость -

14.10.2021 12:41
- гость -
Никого и не закопали в итоге. Зачем врущий заголовок? Щенков вобще часто просто топят.
---------------
Так уж лучше утопить, это быстрая смерть. А здесь завалили яму нейми чем, обрекая на медленную и мучительную смерть.

14.10.2021 13:01
- гость -

Чего удивляться, когда сын костылем мать убивает.

14.10.2021 13:14
- гость -

Зачем об этом писать в новостях Алтайского края? Зачем??? Почему мы теперь должны думать об этих собаках? Хватило бы бурятов, чтобы о них поплакать и позаботиться!

14.10.2021 13:46
АБОРИГЕН

14.10.2021 12:22
- гость -
Сарказм, сарказмом, но действительно горе. И при этом не факт что у собаки.

14.10.2021 14:08
- гость -

Бумеранги летают, не забывайте эту истину, когда ТАКОЕ творите. Сволочи бездушные, как вы только живете с таким грехом на душе!

14.10.2021 14:10
- гость -

14.10.2021 13:01
- гость -
А здесь завалили яму нейми чем, обрекая на медленную и мучительную смерть.

Ерунду не пишите. Там еще щенки слепые по 7 см длиной. Сусликов никогда не отливали в детстве или вы с аборигейкой только плакали?

14.10.2021 14:15
- гость -

Садюги! Там же в бурятии корейцев полно. Отдали бы им,
те не стали бы закапывать, ну или сами буряты....

14.10.2021 15:02
- гость -

14.10.2021 14:10
- гость -

А здесь завалили яму нейми чем, обрекая на медленную и мучительную смерть.

Ерунду не пишите. Там еще щенки слепые по 7 см длиной. Сусликов никогда не отливали в детстве или вы с аборигейкой только плакали?
------------
Вы сами ерунду не пишите. Вас послушать, и новорожденных детей можно замучить. А что такого? Они же еще ни говорить, ни ходить не умеют.
И да, в детстве убийствами животных не занимались. Хватало и мозгов, и сердца уже тогда.

14.10.2021 16:25
- гость -

14.10.2021 15:02
- гость -
И да, в детстве убийствами животных не занимались. Хватало и мозгов, и сердца уже тогда.

И мясо не ели в детстве и куриный суп. Понятно всё с вами. А мы с голодухи в деревне в стройотряде голубей ловили иногда или местную живность. Всякое бывало. В Совецком Союзе было всем до лампочки. Послали работать к черту на кулички, а дальше сами.

14.10.2021 17:38
гость

одни рискуя жизнью кота из огня спасают, другие живых щенков с матерью закапывают и ведь большая часть комментаторов с юмором пишут о последнем, недоумевая о том, что дело то житейское, значения никакого не имеет, вот откуда садюги в тюрьмах, колониях, нашей жизни

14.10.2021 19:36
Botanik

14.10.2021 17:38
гость
часть комментаторов с юмором пишут

Не увидел здесь юмора. А ваши действия в данном случае? Вызывать отстрельщиков? Собака живая. И не яма, а большая нора. СМИ вам понапишут.

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