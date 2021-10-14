В Бурятии живодёры заживо закопали брошенную собаку со щенками

В Улан-Удэ местные жители намеренно закопали яму вместе с ощенившейся собакой. Об этом сообщили зоозащитники фонда "Собака счастья" в соцсетях.

Ещё в конце августа беременное животное вывезли в лес. Собака ждала хозяев у дороги и выла по ночам, а несколько дней назад она ощенилась в глубокой яме.

Проживающие в округе горожане, раздражённые постоянным воем, решили самостоятельно во всём разобраться и зарыли нору всем, что попалось под руку – лишь бы четвероногие не выжили.

Собаке всё-таки удалось выбраться из ямы, но судьба щенков пока неизвестна. Достать их смогут только спасатели. Зоозащитники объявили сбор средств на помощь животным.

Ранее сообщалось, что в алтайском посёлке Санниково сосед на глазах у детей застрелил их собаку. Поводом для конфликта стала смерть нескольких кур.