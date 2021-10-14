Студенты барнаульского педа жалуются на затянувшийся ремонт в общаге

Студенты барнаульского педагогического вуза, которые живут в общежитии № 3, пожаловались на затянувшиеся ремонтные работы. Учащиеся отмечают, что в то время, когда одну душевую только начинают ремонтировать, в другой оборудование уже начало ломаться.

Как сообщает "Банкфакс", в 2020 году руководство вуза объявило конкурс, чтобы определить подрядчиков для проведения ремонтных работ в общежитиях № 3, 4, 5 и 6. Контракты оценили в 4,3 млн, 23,5 млн, 24,5 млн и 23,2 рублей соответственно и все они достались разным компаниям.

Изначально в документах дата окончания ремонта было указано 20 августа, позднее она сменилась на 30 сентября, но работы, по словам студентов, до сих пор не завершены.

Ранее сообщалось, что руководство педагогического университета просит у властей деньги на ремонт в общежитиях. Представители вуза в очередной раз отметили, что компания "Запсибспецстрой", которая в данный момент занимается ремонтом общежитий, не должна ремонтировать комнаты. Подрядчик ответственен за лестничные марши, коридоры, туалеты, системы водоснабжения, водоотведения и освещение. В жилых помещениях рабочие должны были заменить проводку, но не проводить косметический ремонт.