Студенты барнаульского педа жалуются на затянувшийся ремонт в общаге

Студенты барнаульского педагогического вуза, которые живут в общежитии № 3, пожаловались на затянувшиеся ремонтные работы. Учащиеся отмечают, что в то время, когда одну душевую только начинают ремонтировать, в другой оборудование уже начало ломаться.
Как сообщает "Банкфакс", в 2020 году руководство вуза объявило конкурс, чтобы определить подрядчиков для проведения ремонтных работ в общежитиях № 3, 4, 5 и 6. Контракты оценили в 4,3 млн, 23,5 млн, 24,5 млн и 23,2 рублей соответственно и все они достались разным компаниям.
Изначально в документах дата окончания ремонта было указано 20 августа, позднее она сменилась на 30 сентября, но работы, по словам студентов, до сих пор не завершены.
Ранее сообщалось, что руководство педагогического университета просит у властей деньги на ремонт в общежитиях. Представители вуза в очередной раз отметили, что компания "Запсибспецстрой", которая в данный момент занимается ремонтом общежитий, не должна ремонтировать комнаты. Подрядчик ответственен за лестничные марши, коридоры, туалеты, системы водоснабжения, водоотведения и освещение. В жилых помещениях рабочие должны были заменить проводку, но не проводить косметический ремонт.
Комментарии
АлтГПУ... жуть... ГПУ или ГПУ НКВД РСФСР — Государственное политическое управление при НКВД РСФСР, с 06.02.1922 до 02.11.1923, ранее: ВЧК, после: ОГПУ при СНК СССР
А в агму ещё смешнее. Общагу ремонтируют а студенты выпускники ина дистанции на дистанции учатся. На следующий год все к ним приходите лечиться!
А в заголовке можно было написать "в общежитии" а не в "общаге" ? вы все ж сми как никак.
14.10.2021 14:09
SV
Так АМИК типа ближе к народу. Они даже в кавычки не берут просторечие.