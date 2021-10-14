SMS от шлагбаума: Tele2 запустил услугу переадресации уведомлений с умных гаджетов

Пользователи умных гаджетов могут подключить переадресацию уведомлений от них на свой мобильный телефон. Услуга особенно актуальна для владельцев устройств, где нет дисплея для чтения текстовых сообщений – например, модемов, роутеров, автомобильных сигнализаций, шлагбаумов, ворот. Также её можно использовать для детских smart-часов, онлайн-касс, умных датчиков и другой техники. Клиент будет вовремя получать напоминания о сроках списания абонентской платы по тарифу, остатках пакетов услуг и другие важные сообщения, даже когда устройство не находится в сети.

"Всё больше современных устройств работают с использованием технологии мобильной передачи данных. Если абонент настроит переадресацию SMS с таких устройств на свой смартфон, то не пропустит важное сообщение. Так, родители вовремя получат напоминание о необходимости пополнить баланс на smart-часах ребёнка, а владельцы умных шлагбаумов и автомобильных сигнализаций узнают о начисленных гигабайтах интернет-трафика", – рассказал директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.

Опция доступна в личном кабинете на сайте оператора Tele2. Для клиентов тарифных планов линеек "Интернет для устройств", "Интернет для вещей" и "Мой бизнес для интернета" переадресованные SMS на любые мобильные номера России бесплатны. Для пользователей других тарифов такие SMS оплачиваются по цене исходящих сообщений на выбранный номер.

Настроить переадресацию SMS действующие клиенты могут в личном кабинете. Для этого потребуется ввести номер мобильного телефона, на который будут поступать сообщения и код подтверждения. Для получения кода необходимо временно переставить SIM-карту из устройства в любой смартфон.

Для новых абонентов будет удобно совместить настройки услуги с регистрацией в личном кабинете. Активируя услугу, абонент подтверждает, что номер телефона, на который настроена переадресация, выделен ему и используется для получения услуг связи. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Tele2.