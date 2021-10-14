"Почта России" получила предупреждение от алтайского УФАС за отказ в отправке писем

Алтайское краевое УФАС вынесло "Почте России" предупреждение и обязало не допускать необоснованного отказа в приёме и пересылке писем, сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом для этого послужили жалобы барнаульцев. В первом случае горожанину отказали в услуге, ссылаясь на сбой ПО. Во втором причиной стало большое количество писем на отправку: вместо этого жителю города, имеющему статус конкурсного управляющего, предложили заключить договор на услуги как юрлицу.

"Причины, озвученные сотрудниками почтовых отделений заявителям, не являются законным основанием для отказа в приёме и пересылке корреспонденции", – отметили в УФАС.

Там подчеркнули, что оператор почтовых услуг не вправе отказывать в отправке письма, если оно соответствует предельной массе, размерам и допустимому вложению. И поскольку "Почта России" является естественной монополией, УФАС углядело в её действиях признаки злоупотребления своим доминирующим положением и направило в адрес госкомпании предупреждение с требованием прекратить необоснованно отказывать в приёме и пересылке писем.

Госкомпания, в свою очередь, уже отчиталась об исполнении предупреждения: с работниками провели дополнительный инструктаж и обучение стандартам клиентского сервиса.