"Почта России" получила предупреждение от алтайского УФАС за отказ в отправке писем

Алтайское краевое УФАС вынесло "Почте России" предупреждение и обязало не допускать необоснованного отказа в приёме и пересылке писем, сообщает пресс-служба ведомства.
Поводом для этого послужили жалобы барнаульцев. В первом случае горожанину отказали в услуге, ссылаясь на сбой ПО. Во втором причиной стало большое количество писем на отправку: вместо этого жителю города, имеющему статус конкурсного управляющего, предложили заключить договор на услуги как юрлицу.
"Причины, озвученные сотрудниками почтовых отделений заявителям, не являются законным основанием для отказа в приёме и пересылке корреспонденции", – отметили в УФАС.
Там подчеркнули, что оператор почтовых услуг не вправе отказывать в отправке письма, если оно соответствует предельной массе, размерам и допустимому вложению. И поскольку "Почта России" является естественной монополией, УФАС углядело в её действиях признаки злоупотребления своим доминирующим положением и направило в адрес госкомпании предупреждение с требованием прекратить необоснованно отказывать в приёме и пересылке писем.
Госкомпания, в свою очередь, уже отчиталась об исполнении предупреждения: с работниками провели дополнительный инструктаж и обучение стандартам клиентского сервиса.
Комментарии
С писем много не возьмешь, а вот план по продаже товаров, в том числе сигарет выполнять надо.
в нашем почтовом отделении вообще нельзя отправить письмо. нет такой услуги)