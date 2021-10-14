Преступная группировка в Сибири занималась продажей детей за границу

В Сибири раскрыли преступную сеть, которая занималась торговлей новорождёнными детьми. Об этом сообщает Mash.
ООО "Дидилия" в Красноярске занималась поиском женщин, находящихся в трудной финансовой ситуации. Им предлагали выносить ребёнка за деньги. Сибирячек отправляли в Камбоджу, где им делали искусственное оплодотворение.
Женщины вынашивали ребёнка, которого затем продавали в Китай за 13 тысяч долларов (около 850 тысяч рублей).
На момент, когда правоохранители смогли раскрыть преступный синдикат, продажи в Китай ожидали 19 детей. Сейчас правоохранители ищут матерей младенцев.
Директора фирмы, а также его подельников задержали.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции обнаружили пятерых младенцев, запертых в квартире. В квартире с малышами находились женщины, которые, предположительно, оказывают услуги "суррогатного материнства".
Комментарии
Чем это отличается от суррогатного материнства?
Тем, что в Китае их могут пустить на органы, опыты или просто съесть...
Есть же у них блюдо из неродившихся детей???
Чем это отличается от суррогатного материнства?
Деньги от продажи не туда шли,наверное.
Это еще летом писали. Мач только проснулся.
14.10.2021 14:24
- гость -
Чем это отличается от суррогатного материнства?
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Тем, что это подпольная деятельность. Для каких целей Китай покупал новорожденных? Вы уверены, что для усыновления? А может быть для опытов или изготовления из них лекарственных препаратов?
14.10.2021 14:30
гость
меньше рен-тв смотри
Сейчас правоохранители ищут матерей младенцев.
Для чего? Они в трудном положении. Детей продали раз. Нужно их на новые преступления подтолкнуть?
И продали от какой жизни? Может, не от хрошей? И не хотят вспоминать то что было
14.10.2021 15:39
- гость -
Сейчас правоохранители ищут матерей младенцев.
Для чего? Они в трудном положении. Детей продали раз. Нужно их на новые преступления подтолкнуть?
И продали от какой жизни? Может, не от хрошей? И не хотят вспоминать то что было
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Так это... воруют и убивают тоже, может, не от хорошей жизни. Теперь обнять и простить что ли?