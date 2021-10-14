Преступная группировка в Сибири занималась продажей детей за границу

В Сибири раскрыли преступную сеть, которая занималась торговлей новорождёнными детьми. Об этом сообщает Mash.

ООО "Дидилия" в Красноярске занималась поиском женщин, находящихся в трудной финансовой ситуации. Им предлагали выносить ребёнка за деньги. Сибирячек отправляли в Камбоджу, где им делали искусственное оплодотворение.

Женщины вынашивали ребёнка, которого затем продавали в Китай за 13 тысяч долларов (около 850 тысяч рублей).

На момент, когда правоохранители смогли раскрыть преступный синдикат, продажи в Китай ожидали 19 детей. Сейчас правоохранители ищут матерей младенцев.

Директора фирмы, а также его подельников задержали.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции обнаружили пятерых младенцев, запертых в квартире. В квартире с малышами находились женщины, которые, предположительно, оказывают услуги "суррогатного материнства".