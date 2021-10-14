Путин рассказал, за что Навальный оказался в колонии

Оппозиционер Алексей Навальный сел в тюрьму за неоднократные уголовные преступления, заявил президент РФ Владимир Путин. Слова российского лидера приводит пресс-служба Кремля.

На пленарном заседании "Российской энергетической недели" модератор спросила Путина, что его так беспокоит в отношении оппозиции, что он "всех отправляет в тюрьму".

"Что касается фигурантов, о которых вы сказали, они вообще находятся в местах лишения свободы не за политическую деятельность, а за уголовные преступления, в том числе в отношении иностранных предпринимателей, работающих в России, причём неоднократные", – сказал президент.

Он добавил, что этим фигурантам "неоднократно, по сути, прощали их нарушения закона".

Касательно оппозиции Путин отметил, что в России она "работает, жива, критикует власть, причём критикует так жёстко, как, может быть, в других странах это не делают".

"Включите здесь некоторые средства массовой информации российские, и вам всё станет ясно, они же работают, никто их не трогает, всё нормально. Более того, деньги ещё от "Газпрома" получают. "Газпром" продаёт газ в Европу и финансирует оппозиционные средства массовой информации", – подчеркнул он.

Ранее Путин заявил, что главной проблемой и задачей для страны является подъём доходов граждан.