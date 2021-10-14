Путин рассказал, за что Навальный оказался в колонии

Оппозиционер Алексей Навальный сел в тюрьму за неоднократные уголовные преступления, заявил президент РФ Владимир Путин. Слова российского лидера приводит пресс-служба Кремля.
На пленарном заседании "Российской энергетической недели" модератор спросила Путина, что его так беспокоит в отношении оппозиции, что он "всех отправляет в тюрьму".
"Что касается фигурантов, о которых вы сказали, они вообще находятся в местах лишения свободы не за политическую деятельность, а за уголовные преступления, в том числе в отношении иностранных предпринимателей, работающих в России, причём неоднократные", – сказал президент.
Он добавил, что этим фигурантам "неоднократно, по сути, прощали их нарушения закона".
Касательно оппозиции Путин отметил, что в России она "работает, жива, критикует власть, причём критикует так жёстко, как, может быть, в других странах это не делают".
"Включите здесь некоторые средства массовой информации российские, и вам всё станет ясно, они же работают, никто их не трогает, всё нормально. Более того, деньги ещё от "Газпрома" получают. "Газпром" продаёт газ в Европу и финансирует оппозиционные средства массовой информации", – подчеркнул он.
Ранее Путин заявил, что главной проблемой и задачей для страны является подъём доходов граждан.
Комментарии
а уголовные преступления, в том числе в отношении иностранных предпринимателей, работающих в России,
А почему тогда эти предприниматели претензий не имеют?
Про гостиницу Роттенберга в Геленджике рассказал.
потому что гладиолус
За жульничество и воровство навальный топчет зону.А кто его называет политиком, тот безмозглый креTин.В каком месте он политик?Ютубовский хайпожор стригущий купоны и которого раздули "независимые" журналисты .
14.10.2021 14:58
- гость -
За жульничество и воровство навальный топчет зону.А кто его называет политиком, тот безмозглый креTин.В каком месте он политик?Ютубовский хайпожор стригущий купоны и которого раздули "независимые" журналисты .
Не обижай нашего аборигена, он за него родину продаст)
Перепись ололешиных малолеток и прочих аборигеек)
Сейчас здесь вся грязь из под ногтей отметится, все эти факанутые и краши)
Уже понеслись сопли про дворцы и невиновного вора Анального…
гульфикфюрер не просто сидит, он всегда теперь будет сидеть.
С чего вы взяли что предприниматели претензий не имеют к этому персонажу?Каким таким чудесным образом десятки миллионов рублей парфюмерной фирмы ИВ Роше перекочевали в семейную фирму по лозоплетению "Навальный и сыновья" ? )) Я б в юристы пошёл,пусть меня научат...
Т.е. Путину можно нарушать закон и править его под свои нужды, а другому человеку - нельзя? Глядя на действия главного лица страны, четко понимаешь, что закона НЕТ!
Александра Ивановича Корейко в гробу переворачивается от зависти.
15:08
Вы явно преклонного возраста, и явно исповедуете коммунистическую идеологию. Верно? Ну ведь верно же)
Не очень хорошо, что Навальный сидит за мошенничество, когда тот же Платошкин сидел за вовлечение в беспорядки. Почему Платошкина за это можно садить, а Навального нет? Чем Навальный круче Платошкина, кроме западного финансирования?
14.10.2021 15:06
- гость -
С чего вы взяли что предприниматели претензий не имеют к этому персонажу?Каким таким чудесным образом десятки миллионов рублей парфюмерной фирмы ИВ Роше перекочевали в семейную фирму по лозоплетению "Навальный и сыновья" ? )) Я б в юристы пошёл,пусть меня научат...
Да навальнисты по дурости побежали в этим делом в СПЦ, и получили вердикт, что там сплошная уголовка, политики нет. Воя было, почитайте в интернете.
Никому нельзя нарушать закон, потому что все нарушения закона определяют уполномоченные органы. А мы не знаем, заказывал Фургал или нет. Кто то считает, ему просто повезло, что конкурент умер
14.10.2021 15:10 - гость -
А разве он что-то не правильно сказал? Где сейчас васильевы и сердюковы из ЕР? В тюрьме? Или всё-таки на повышении?
Уголовное преступление это финансирование террористической деятельности, наемничество, убийство и покушения на убийство с применением боевых ОВ, воровство, незаконный захват и удержания власти в стране. Вот что такое уголовные преступления. Есть о чем вам задуматься, пожилой проворовавшийся гражданин.
Суд высшей инстанции, верховенство которого РФ признает, давно оправдал как младшего, так и старшего из братьев. То что происходит сейчас это не более как беззаконие и произвол. Навальный сидит потому что выжил, расследовал покушение на себя, нашел исполнителей и вернулся в Россию.
гульфикфюрер не просто сидит, он всегда теперь будет сидеть.
он же еще не решил, будет баллотироваться или нет
Вот Платошкина действительно привлекали за политическую деятельность (
14.10.2021 15:08
- гость -
Т.е. Путину
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За дело сидит. За попытку развала государственного строя я бы лично таких как навальный к стенке ставил...
Гейка, судом высшей инстанции в РФ является Конституционный суд, затем Верховный суд. Никакие ЕСПЧ для России указом не являются, эти бумажки годны только для подтирания зэками своих фекалий.
15:21
Молодой человек, стыдно не знать: гульфикфюрер - это фбк-шная кличка Ололеши)
По словам президента, блогеру неоднократно прощали нарушения закона
Это что же получается, что в России возглавляемой бункерным дедушкой можно прощать нарушение закона? Так вот почему у него дружки бандюки ещё не сидят!
За попытку развала государственного строя я бы лично таких как навальный к стенке ставил.
Была уже такая страна. СССР называлась! Всё голодом и разрухой закончилось!
Гостиница Роттенберга в Геленджике наше всё.
Была уже такая страна. СССР называлась! Всё голодом и разрухой закончилось!
----
Все товары убрали с прилавков, спрятали на складах. Если сейчас закрыть магазины и людям не платить зарплату тоже голод будет.
У нас настолько хорошие законы, что для того, чтобы вы могли ими воспользоваться, надо башлять государевым людям.
Сколько рублей ты на счет в ларьке колонии отправил Навальному ?
А без твоих денег его там голодом морят и чай с пряниками он не пьёт
Вот такие вы члены его партии - вождь сидит , а вы языками чешете по клавам
15:21
Молодой человек, стыдно не знать: гульфикфюрер - это фбк-шная кличка Ололеши)
и я про то же, а вы что подумали?
Сколько рублей ты на счет в ларьке колонии отправил Навальному ?
А без твоих денег его там голодом морят и чай с пряниками он не пьёт
Вот такие вы члены его партии - вождь сидит , а вы языками чешете по клавам
я твоему соседу по парте уже ответил 16:24
Все товары убрали с прилавков, спрятали на складах. Если сейчас закрыть магазины и людям не платить зарплату тоже голод будет.
Сказка для иванушек дурачков. Товаров (продовольствия, товаров быта) небыло совсем, его даже не производили.
Разборки после смена режима будут жесточайшие!
Слово "фигурант" используются, на сколько мне известно, оперуполномоченными (сыщиками) в ходе охоты на преступный элемент (жуликов). Дядя Вова так и не освоил жаргон действующих президентов.
14.10.2021 16:44
- гость -
Разборки после смена режима будут жесточайшие!
А русский язык подучить?
обнуленный бы задумался почему во все времена после восстаний первый приказ был амнистией политзаключенных.
"14.10.2021 16:34
- гость - " - ты ври да не завирайся!!! У старшего поколения спросишь-хорошо жили!!! Чё тебе надо то для хорошего житья? Может колбасу химическую, которая сейчас на полках лежит или комуналку неподъемную? и цены каждый день растут. А раньше, хоть и шмоток хороших мало было, зато мог сам и семью свою хоть в санаторий, хоть на море свозить! И профессии были настоящими, не то что сейчас "бьюти" индустрии опорный вуз (АГУ Барнаул) будет готовить!!! и с экранов ТВ и инета всякая гадость низменная , типа камеди и Моргенштерна прёт-наших детей "воспитывает"!!!
Так что не надо настоящую жизнь измерять только материальным!!!
14.10.2021 16:59
гость
Ничего он не врёт. Я даже зимнюю куртку не мог купить в 90-х. Базары и те стояли почти пустые. Нашел только на два размера больше, в ней и проходил зиму.
в 90-х были прекрасные отношения с США
Уголовное преступление это финансирование террористической деятельности, наемничество, убийство и покушения на убийство с применением боевых ОВ, ракет, бомб и так далее, воровство, незаконный захват и удержания власти в своей стране, государственные перевороты в других странах. Вот что такое уголовные преступления. Есть о чем вам задуматься, пожилой проворовавшийся гражданин Байден.
Суд высшей инстанции, верховенство которого определяется Конституцией РФ давно назначил наказание как младшему, так и старшему из братьев. То что происходит сейчас со стороны западных кураторов это не более как беззаконие и произвол. Навальный сидит потому что выжил, расследовал покушение на себя, нашел исполнителей за рубежом, выяснил что это его кураторы, которые посоветовали ему вернутся в Россию
убедительно говорит про Навального , как потребителя сильнодействующих
препаратов
слетал он к отравителям , все им высказал матерно и живой обратно вернулся
получается немцы его траванули и вылечили ?
15:21 АБОРИГЕН "Навальный сидит потому что выжил, расследовал покушение на себя, нашел исполнителей и вернулся в Россию."
В Германии считают, что Навального отравили противники «Северного потока — 2»
Берлин, 6 сентября. За отравлением одиозного блогера Алексея Навального стоит не российское правительство, а противники «Северного потока — 2». Такое заявление сделал член Левой партии Германии Грегор Гизи в интервью Die Welt.
Версию с участием Путина в ситуации с блогером, по словам Гизи, просто абсурдна. Политик уверен, что сторонники заговора против строительства и запуска «Северного потока — 2» получили бы от устранения Навального большую выгоду.
Давая ссылку на Аборигена, и чтобы не заработать ссылку в интересные места, приходится писать: «Сообщение в кавычках, которое мною приведено, было создано АБОРИГЕНОМ, выполняющим функции иностранного агента, действующего в интересах других стран или иностранных структур.»