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Новости

Путин рассказал, за что Навальный оказался в колонии

, ИА "Амител"
По словам президента, блогеру неоднократно прощали нарушения закона
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Оппозиционер Алексей Навальный сел в тюрьму за неоднократные уголовные преступления, заявил президент РФ Владимир Путин. Слова российского лидера приводит пресс-служба Кремля.

На пленарном заседании "Российской энергетической недели" модератор спросила Путина, что его так беспокоит в отношении оппозиции, что он "всех отправляет в тюрьму".

"Что касается фигурантов, о которых вы сказали, они вообще находятся в местах лишения свободы не за политическую деятельность, а за уголовные преступления, в том числе в отношении иностранных предпринимателей, работающих в России, причём неоднократные", – сказал президент.

Он добавил, что этим фигурантам "неоднократно, по сути, прощали их нарушения закона".

Касательно оппозиции Путин отметил, что в России она "работает, жива, критикует власть, причём критикует так жёстко, как, может быть, в других странах это не делают".

"Включите здесь некоторые средства массовой информации российские, и вам всё станет ясно, они же работают, никто их не трогает, всё нормально. Более того, деньги ещё от "Газпрома" получают. "Газпром" продаёт газ в Европу и финансирует оппозиционные средства массовой информации", – подчеркнул он.

Ранее Путин заявил, что главной проблемой и задачей для страны является подъём доходов граждан.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

14.10.2021 14:55
- гость -

а уголовные преступления, в том числе в отношении иностранных предпринимателей, работающих в России,

А почему тогда эти предприниматели претензий не имеют?

14.10.2021 14:57
- гость -

Про гостиницу Роттенберга в Геленджике рассказал.

14.10.2021 14:57
- гость -

потому что гладиолус

14.10.2021 14:58
- гость -

За жульничество и воровство навальный топчет зону.А кто его называет политиком, тот безмозглый креTин.В каком месте он политик?Ютубовский хайпожор стригущий купоны и которого раздули "независимые" журналисты .

14.10.2021 15:00
- гость -

14.10.2021 14:58
- гость -
За жульничество и воровство навальный топчет зону.А кто его называет политиком, тот безмозглый креTин.В каком месте он политик?Ютубовский хайпожор стригущий купоны и которого раздули "независимые" журналисты .

Не обижай нашего аборигена, он за него родину продаст)

14.10.2021 15:02
- гость -

Перепись ололешиных малолеток и прочих аборигеек)
Сейчас здесь вся грязь из под ногтей отметится, все эти факанутые и краши)
Уже понеслись сопли про дворцы и невиновного вора Анального…

гульфикфюрер не просто сидит, он всегда теперь будет сидеть.

14.10.2021 15:06
- гость -

С чего вы взяли что предприниматели претензий не имеют к этому персонажу?Каким таким чудесным образом десятки миллионов рублей парфюмерной фирмы ИВ Роше перекочевали в семейную фирму по лозоплетению "Навальный и сыновья" ? )) Я б в юристы пошёл,пусть меня научат...

14.10.2021 15:08
- гость -

Т.е. Путину можно нарушать закон и править его под свои нужды, а другому человеку - нельзя? Глядя на действия главного лица страны, четко понимаешь, что закона НЕТ!

14.10.2021 15:08
- гость -

Александра Ивановича Корейко в гробу переворачивается от зависти.

14.10.2021 15:10
- гость -

15:08
Вы явно преклонного возраста, и явно исповедуете коммунистическую идеологию. Верно? Ну ведь верно же)

14.10.2021 15:12
гость

Не очень хорошо, что Навальный сидит за мошенничество, когда тот же Платошкин сидел за вовлечение в беспорядки. Почему Платошкина за это можно садить, а Навального нет? Чем Навальный круче Платошкина, кроме западного финансирования?

14.10.2021 15:13
- гость -

14.10.2021 15:06
- гость -
С чего вы взяли что предприниматели претензий не имеют к этому персонажу?Каким таким чудесным образом десятки миллионов рублей парфюмерной фирмы ИВ Роше перекочевали в семейную фирму по лозоплетению "Навальный и сыновья" ? )) Я б в юристы пошёл,пусть меня научат...

Да навальнисты по дурости побежали в этим делом в СПЦ, и получили вердикт, что там сплошная уголовка, политики нет. Воя было, почитайте в интернете.

14.10.2021 15:17
гость

Никому нельзя нарушать закон, потому что все нарушения закона определяют уполномоченные органы. А мы не знаем, заказывал Фургал или нет. Кто то считает, ему просто повезло, что конкурент умер

14.10.2021 15:18
- гость -

14.10.2021 15:10 - гость -
А разве он что-то не правильно сказал? Где сейчас васильевы и сердюковы из ЕР? В тюрьме? Или всё-таки на повышении?

14.10.2021 15:21
АБОРИГЕН

Уголовное преступление это финансирование террористической деятельности, наемничество, убийство и покушения на убийство с применением боевых ОВ, воровство, незаконный захват и удержания власти в стране. Вот что такое уголовные преступления. Есть о чем вам задуматься, пожилой проворовавшийся гражданин.
Суд высшей инстанции, верховенство которого РФ признает, давно оправдал как младшего, так и старшего из братьев. То что происходит сейчас это не более как беззаконие и произвол. Навальный сидит потому что выжил, расследовал покушение на себя, нашел исполнителей и вернулся в Россию.

14.10.2021 15:21
- гость -

гульфикфюрер не просто сидит, он всегда теперь будет сидеть.

он же еще не решил, будет баллотироваться или нет

14.10.2021 15:22
- гость -

Вот Платошкина действительно привлекали за политическую деятельность (

14.10.2021 15:30
- гость -

14.10.2021 15:08
- гость -
Т.е. Путину
-------
++++++++++++

14.10.2021 15:38
Жоржик

За дело сидит. За попытку развала государственного строя я бы лично таких как навальный к стенке ставил...

14.10.2021 15:42
- гость -

Гейка, судом высшей инстанции в РФ является Конституционный суд, затем Верховный суд. Никакие ЕСПЧ для России указом не являются, эти бумажки годны только для подтирания зэками своих фекалий.

14.10.2021 15:43
- гость -

15:21
Молодой человек, стыдно не знать: гульфикфюрер - это фбк-шная кличка Ололеши)

14.10.2021 15:54
- гость -

По словам президента, блогеру неоднократно прощали нарушения закона

Это что же получается, что в России возглавляемой бункерным дедушкой можно прощать нарушение закона? Так вот почему у него дружки бандюки ещё не сидят!

14.10.2021 16:09
- гость -

За попытку развала государственного строя я бы лично таких как навальный к стенке ставил.

Была уже такая страна. СССР называлась! Всё голодом и разрухой закончилось!

14.10.2021 16:10
- гость -

Гостиница Роттенберга в Геленджике наше всё.

14.10.2021 16:15
- гость -

Была уже такая страна. СССР называлась! Всё голодом и разрухой закончилось!
----
Все товары убрали с прилавков, спрятали на складах. Если сейчас закрыть магазины и людям не платить зарплату тоже голод будет.

14.10.2021 16:17
- гость -

У нас настолько хорошие законы, что для того, чтобы вы могли ими воспользоваться, надо башлять государевым людям.

14.10.2021 16:17
1521

Сколько рублей ты на счет в ларьке колонии отправил Навальному ?
А без твоих денег его там голодом морят и чай с пряниками он не пьёт
Вот такие вы члены его партии - вождь сидит , а вы языками чешете по клавам

14.10.2021 16:24
- гость -

15:21
Молодой человек, стыдно не знать: гульфикфюрер - это фбк-шная кличка Ололеши)


и я про то же, а вы что подумали?

14.10.2021 16:26
- гость -

Сколько рублей ты на счет в ларьке колонии отправил Навальному ?
А без твоих денег его там голодом морят и чай с пряниками он не пьёт
Вот такие вы члены его партии - вождь сидит , а вы языками чешете по клавам

я твоему соседу по парте уже ответил 16:24

14.10.2021 16:34
- гость -

Все товары убрали с прилавков, спрятали на складах. Если сейчас закрыть магазины и людям не платить зарплату тоже голод будет.

Сказка для иванушек дурачков. Товаров (продовольствия, товаров быта) небыло совсем, его даже не производили.

14.10.2021 16:44
- гость -

Разборки после смена режима будут жесточайшие!

14.10.2021 16:45
- гость -

Слово "фигурант" используются, на сколько мне известно, оперуполномоченными (сыщиками) в ходе охоты на преступный элемент (жуликов). Дядя Вова так и не освоил жаргон действующих президентов.

14.10.2021 16:51
- гость -

14.10.2021 16:44
- гость -
Разборки после смена режима будут жесточайшие!

А русский язык подучить?

14.10.2021 16:56
- гость -

обнуленный бы задумался почему во все времена после восстаний первый приказ был амнистией политзаключенных.

14.10.2021 16:59
гость

"14.10.2021 16:34
- гость - " - ты ври да не завирайся!!! У старшего поколения спросишь-хорошо жили!!! Чё тебе надо то для хорошего житья? Может колбасу химическую, которая сейчас на полках лежит или комуналку неподъемную? и цены каждый день растут. А раньше, хоть и шмоток хороших мало было, зато мог сам и семью свою хоть в санаторий, хоть на море свозить! И профессии были настоящими, не то что сейчас "бьюти" индустрии опорный вуз (АГУ Барнаул) будет готовить!!! и с экранов ТВ и инета всякая гадость низменная , типа камеди и Моргенштерна прёт-наших детей "воспитывает"!!!
Так что не надо настоящую жизнь измерять только материальным!!!

14.10.2021 17:12
- гость -

14.10.2021 16:59
гость

Ничего он не врёт. Я даже зимнюю куртку не мог купить в 90-х. Базары и те стояли почти пустые. Нашел только на два размера больше, в ней и проходил зиму.

14.10.2021 17:20
гость

в 90-х были прекрасные отношения с США

14.10.2021 17:27
гость

Уголовное преступление это финансирование террористической деятельности, наемничество, убийство и покушения на убийство с применением боевых ОВ, ракет, бомб и так далее, воровство, незаконный захват и удержания власти в своей стране, государственные перевороты в других странах. Вот что такое уголовные преступления. Есть о чем вам задуматься, пожилой проворовавшийся гражданин Байден.
Суд высшей инстанции, верховенство которого определяется Конституцией РФ давно назначил наказание как младшему, так и старшему из братьев. То что происходит сейчас со стороны западных кураторов это не более как беззаконие и произвол. Навальный сидит потому что выжил, расследовал покушение на себя, нашел исполнителей за рубежом, выяснил что это его кураторы, которые посоветовали ему вернутся в Россию

14.10.2021 17:52
доктор Сосновский

убедительно говорит про Навального , как потребителя сильнодействующих
препаратов
слетал он к отравителям , все им высказал матерно и живой обратно вернулся
получается немцы его траванули и вылечили ?

14.10.2021 17:57
имею мнение

15:21 АБОРИГЕН "Навальный сидит потому что выжил, расследовал покушение на себя, нашел исполнителей и вернулся в Россию."

В Германии считают, что Навального отравили противники «Северного потока — 2»

Берлин, 6 сентября. За отравлением одиозного блогера Алексея Навального стоит не российское правительство, а противники «Северного потока — 2». Такое заявление сделал член Левой партии Германии Грегор Гизи в интервью Die Welt.

Версию с участием Путина в ситуации с блогером, по словам Гизи, просто абсурдна. Политик уверен, что сторонники заговора против строительства и запуска «Северного потока — 2» получили бы от устранения Навального большую выгоду.

Давая ссылку на Аборигена, и чтобы не заработать ссылку в интересные места, приходится писать: «Сообщение в кавычках, которое мною приведено, было создано АБОРИГЕНОМ, выполняющим функции иностранного агента, действующего в интересах других стран или иностранных структур.»

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