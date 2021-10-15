В "Росводоканал Барнаул" напомнили правила подачи декларации о составе сточных вод

"Росводоканал Барнаул" сообщил, что юридические лица – клиенты компании должны до 1 ноября 2021 года предоставить декларацию о составе и свойствах сточных вод на 2022 год. В документе необходимо указать сведения о стоках, которые абонент сбрасывает в централизованную систему водоотведения, а также целевые параметры, которые он обязуется соблюдать.

Как объяснили в организации, подача декларации обязательна для тех предприятий, у которых среднесуточный объём сбрасываемых сточных вод за период с 1 июля прошлого года по 30 июня текущего равен или превышает 30 кубометров в сутки с одного объекта.

"При отсутствии декларации, действующей на дату отбора контрольных проб, к плате абонентов за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, рассчитанной на основании результатов контрольных проб, дополнительно применяется коэффициент 2. Абоненты с меньшим объёмом сбрасываемых стоков также могут предоставлять декларацию, но для них это необязательно", – рассказала коммерческий директор предприятия Татьяна Колганова.

Декларация может предусматривать сбросы загрязняющих веществ с превышением максимально допустимых значений показателей и концентраций нормативов состава сточных вод, за исключением отходов, запрещённых к сбросу в централизованную систему водоотведения.

Абонент вправе после подачи декларации вносить в неё изменения, но не чаще одного раза в месяц. Это можно сделать любым способом, позволяющим установить факт получения информации водоканалом и подтвердив наличие полномочий у лица, внесшего изменения в декларацию. Такое изменённое заявление действует с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором документ был принят организацией водопроводно-канализационного хозяйства.

Напомним, что постановление администрации г. Барнаула от 25.02.2021 № 258 "Об утверждении нормативов состава сточных вод для объектов централизованной системы водоотведения г. Барнаула" вступило в силу с 1 марта 2021 года.

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