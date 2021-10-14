Размер не главное. Представители мужского эскорта рассказали о недостатках мужчин в России

Мужчины, которые работают в сфере эскорт-услуг в России, пожаловались на то, что в стране плохо развит рынок. Об этом сообщает "Лента".

39-летний Майкл и 30-летний MAX XXL отметили, что в России очень мало мужчин, которые готовы заниматься эскортом. Кроме того, они добавили, что многие относятся к их делу негативно.

Майкл пояснил, что многие мужчины в России просто не подходят по требованиям к тому, чтобы заниматься эскортом. У них не хватает физической развитости, интеллекта и тактичности.

"Людям интересны личности, и если ты не интересен человеку – до свидания. Просто накачанного тела и определённого размера полового органа недостаточно", – добавил MAX XXL.

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