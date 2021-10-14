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Новости

Размер не главное. Представители мужского эскорта рассказали о недостатках мужчин в России

, ИА "Амител"
Эскортники считают, что в стране мало тех, кто годится для их работы
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Мужчины, которые работают в сфере эскорт-услуг в России, пожаловались на то, что в стране плохо развит рынок. Об этом сообщает "Лента".

39-летний Майкл и 30-летний MAX XXL отметили, что в России очень мало мужчин, которые готовы заниматься эскортом. Кроме того, они добавили, что многие относятся к их делу негативно. 

Майкл пояснил, что многие мужчины в России просто не подходят по требованиям к тому, чтобы заниматься эскортом. У них не хватает физической развитости, интеллекта и тактичности.

"Людям интересны личности, и если ты не интересен человеку – до свидания. Просто накачанного тела и определённого размера полового органа недостаточно", – добавил MAX XXL.

Ранее amic.ru публиковал интервью с представительницами древнейшей профессии из Барнаула. Девушки рассказали о тонкостях своей работы.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

14.10.2021 15:08
- гость -

Это очень хорошо, что в России мало тех, кто готов заниматься эскортом)
Мужчина должен выполнять мужскую социальную роль, а эти эскортницы Майкл 39 годочков и Максимка ХХХ 30 годочков - просто шалавы. Только пользуются ими бабы. Я так понимаю, что они и геям готовы дать - вопрос в цене только)

14.10.2021 15:11
- гость -

Эскорт - это разве не сопровождение на разных мероприятия для создания видимости респектабельности? А по-простому, для пускания пыли в глаза. Причём здесь размер полового органа?

14.10.2021 15:20
Прааааститутки

Статья очень здободневная. Прям именно здесь и сейчас.

14.10.2021 15:44
гостья

А можно телефончик этого мужчины с фотографии? Хорош)

14.10.2021 15:48
- гость -

Прям именно здесь и сейчас.

это я во время зашла....
есть рекомендации по Барнаульским?

14.10.2021 15:50
Воха


14.10.2021 15:44
гостья

А можно телефончик этого мужчины с фотографии? Хорош)

Это Франция, детка...

14.10.2021 15:51
- гость -

На работе - мозг насилуют, еще и потом мужик в постели с интеллектом, ну нафиг.))))
А вообще Амик-у видно писать не о чем ))

14.10.2021 15:53
- гость -

А можно всех посмотреть? я не особо привередлива.. но все же покапаться)

14.10.2021 15:57
Размер не главное ))))

Ну конечно размер не главное, главное умение. Ну я прям представила, умелого с 6-тью сантиметрами ))))))))))) Щикотить только. Ржем всем женским коллективом ))) Вот решили чайку попить, да статьи на Амике почитать.

14.10.2021 16:00
- гость -

Это Франция, детка...

А что, во Франции телефонии нет?

14.10.2021 16:01
гостья

Эх, некогда мне во Францию ехать(
Покажите такого же с России!

14.10.2021 16:02
- гость -

Да скинемся смотаемся и во Францию.. тел где?

14.10.2021 16:03
z

На работе - мозг насилуют, еще и потом мужик в постели с интеллектом, ну нафиг.))))

А без интеллекта мужик, все равно, что обезьяна мускулистая)))

14.10.2021 16:10
- гость -

Мозг самое эротишное у мижика

14.10.2021 16:10
- гость -

И мне телефон и цену скиньте пожалуйста!!!!

14.10.2021 16:13
- гость -

14.10.2021 16:03
z

А без интеллекта мужик, все равно, что обезьяна мускулистая)))

Знакомая (знойная женщина, мечта поэта) уверяла, что для этого самого дела предпочитает мужиков без зачатков интеллекта. Тогда ей, во-первых, никто мозг не компостирует, а во-вторых, у мужиков без мозгов осечек практически не бывает.

14.10.2021 16:23
гость

14.10.2021 15:57
Размер не главное ))))
Ну конечно размер не главное, главное умение. Ну я прям представила, умелого с 6-тью сантиметрами ))))))))))) Щикотить только. Ржем всем женским коллективом ))) Вот решили чайку попить, да статьи на Амике почитать.

Пишите,где работаете, защекочу до 5-го удовольствия с 6-ю см. весь коллектив!!!

14.10.2021 16:24
Z

без мозгов осечек практически не бывает.

ну тут хз, меня мужчины без мозгов не возбуждают от слова совсем, ну не стоит)))

14.10.2021 16:26
- гость -

Ржем всем женским коллективом


оглянитесь - возможно вас уже того... чпокают

14.10.2021 17:04
- гость -

Просто кое у кого слишком разношенные ворота. Там ни 6, ни 26 не помогут.

14.10.2021 17:56
- гость -

о. обиженки повылазили

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