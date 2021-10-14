Размер не главное. Представители мужского эскорта рассказали о недостатках мужчин в России

Мужчины, которые работают в сфере эскорт-услуг в России, пожаловались на то, что в стране плохо развит рынок. Об этом сообщает "Лента".
39-летний Майкл и 30-летний MAX XXL отметили, что в России очень мало мужчин, которые готовы заниматься эскортом. Кроме того, они добавили, что многие относятся к их делу негативно.
Майкл пояснил, что многие мужчины в России просто не подходят по требованиям к тому, чтобы заниматься эскортом. У них не хватает физической развитости, интеллекта и тактичности.
"Людям интересны личности, и если ты не интересен человеку – до свидания. Просто накачанного тела и определённого размера полового органа недостаточно", – добавил MAX XXL.
Ранее amic.ru публиковал интервью с представительницами древнейшей профессии из Барнаула. Девушки рассказали о тонкостях своей работы.
Комментарии
Это очень хорошо, что в России мало тех, кто готов заниматься эскортом)
Мужчина должен выполнять мужскую социальную роль, а эти эскортницы Майкл 39 годочков и Максимка ХХХ 30 годочков - просто шалавы. Только пользуются ими бабы. Я так понимаю, что они и геям готовы дать - вопрос в цене только)
Эскорт - это разве не сопровождение на разных мероприятия для создания видимости респектабельности? А по-простому, для пускания пыли в глаза. Причём здесь размер полового органа?
Статья очень здободневная. Прям именно здесь и сейчас.
А можно телефончик этого мужчины с фотографии? Хорош)
Прям именно здесь и сейчас.
это я во время зашла....
есть рекомендации по Барнаульским?
14.10.2021 15:44
гостья
А можно телефончик этого мужчины с фотографии? Хорош)
Это Франция, детка...
На работе - мозг насилуют, еще и потом мужик в постели с интеллектом, ну нафиг.))))
А вообще Амик-у видно писать не о чем ))
А можно всех посмотреть? я не особо привередлива.. но все же покапаться)
Ну конечно размер не главное, главное умение. Ну я прям представила, умелого с 6-тью сантиметрами ))))))))))) Щикотить только. Ржем всем женским коллективом ))) Вот решили чайку попить, да статьи на Амике почитать.
Это Франция, детка...
А что, во Франции телефонии нет?
Эх, некогда мне во Францию ехать(
Покажите такого же с России!
Да скинемся смотаемся и во Францию.. тел где?
На работе - мозг насилуют, еще и потом мужик в постели с интеллектом, ну нафиг.))))
А без интеллекта мужик, все равно, что обезьяна мускулистая)))
Мозг самое эротишное у мижика
И мне телефон и цену скиньте пожалуйста!!!!
14.10.2021 16:03
z
А без интеллекта мужик, все равно, что обезьяна мускулистая)))
Знакомая (знойная женщина, мечта поэта) уверяла, что для этого самого дела предпочитает мужиков без зачатков интеллекта. Тогда ей, во-первых, никто мозг не компостирует, а во-вторых, у мужиков без мозгов осечек практически не бывает.
14.10.2021 15:57
Размер не главное ))))
Ну конечно размер не главное, главное умение. Ну я прям представила, умелого с 6-тью сантиметрами ))))))))))) Щикотить только. Ржем всем женским коллективом ))) Вот решили чайку попить, да статьи на Амике почитать.
Пишите,где работаете, защекочу до 5-го удовольствия с 6-ю см. весь коллектив!!!
без мозгов осечек практически не бывает.
ну тут хз, меня мужчины без мозгов не возбуждают от слова совсем, ну не стоит)))
Ржем всем женским коллективом
оглянитесь - возможно вас уже того... чпокают
Просто кое у кого слишком разношенные ворота. Там ни 6, ни 26 не помогут.
о. обиженки повылазили