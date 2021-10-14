В Instagram-аккаунте amic.ru 15 октября в 14:30 пройдёт прямой эфир с руководителем HR-агентства "Штат 3" Татьяной Кириленко. Поговорим о том, почему набирать персонал так же, как пять лет назад, больше не получится, об особенностях поведения кандидатов (например, о том, что люди из-за спам-звонков редко отвечают на входящие вызовы), а ещё – о том, почему "холодный" поиск кандидатов перестаёт работать. Нужно ли продолжать размещать объявления на сайтах вакансий? Как HR-специалистам в этом могут помочь диджитал-технологии (чат-боты, лендинги и т. д).⠀

Эфир будет полезен тем, кто занимается подбором персонала, и тем, кто находится в поисках работы. Присоединяйтесь завтра, 15 октября, в 14:30. Татьяна Кириленко ответит на ваши вопросы в прямом эфире.