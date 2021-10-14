Муж Собчак заявил, что историю с ДТП в Сочи используют "последние подонки"

Муж Ксении Собчак, режиссёр Константин Богомолов, резко высказался о смертельном ДТП, в которое попала телеведущая. Об этом он написал в своём Instagram.
Он назвал эту историю "ужасной", а все рассуждения на её фоне "бессмысленными". Богомолов считает, что в этом случае несчастны все: и родные погибших, и водитель, и спасшиеся.
"Все стали жертвами. Но последние подонки здесь – использующие трагедию, чтобы свести счёты и прочитать нотацию", – заявил он.
Ксения Собчак стала участником смертельной аварии, произошедшей вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной. Mercedes-Maybach, в котором ехала светская львица, вылетел на "встречку" и врезался в другой автомобиль. Один человек в нём погиб, ещё несколько пострадали. Собчак покинула место происшествия почти сразу после столкновения.
Комментарии
У меня один только вопрос: а чем заняты первые подонки?
Про последних Богомолов высказался уже, а первые что-же?
Все жертвы? А виновного что нет?
На катафалках катаются
Константин Богомолов — известный в театральной России режиссер, постановщик своеобразных спектаклей, в которых он, в частности, представляет публике классические пьесы в нетрадиционном виде.
Теперь в новостях будем публиковать личное мнение каждого гомонитария?
А я согласен. Какого х я должен отвечать за таксиста? Ну давайте каяться тогда за всех - врачей что не спасли, полицейских что не уследили, и т.д. Бред.
14.10.2021 16:38
- гость -
Каждого неизвестного гостя печатают же, не смотря на то, что почти каждый пишет ерунду. Почему мнение мужа напечатать нельзя?
Оставьте Ксюшу в покое.