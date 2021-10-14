Муж Собчак заявил, что историю с ДТП в Сочи используют "последние подонки"

Муж Ксении Собчак, режиссёр Константин Богомолов, резко высказался о смертельном ДТП, в которое попала телеведущая. Об этом он написал в своём Instagram.

Он назвал эту историю "ужасной", а все рассуждения на её фоне "бессмысленными". Богомолов считает, что в этом случае несчастны все: и родные погибших, и водитель, и спасшиеся.

"Все стали жертвами. Но последние подонки здесь – использующие трагедию, чтобы свести счёты и прочитать нотацию", – заявил он.

Ксения Собчак стала участником смертельной аварии, произошедшей вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной. Mercedes-Maybach, в котором ехала светская львица, вылетел на "встречку" и врезался в другой автомобиль. Один человек в нём погиб, ещё несколько пострадали. Собчак покинула место происшествия почти сразу после столкновения.