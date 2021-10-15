В Барнауле пройдёт комедийный спектакль с участием известных актёров с канала ТНТ

Комедийный спектакль "Марафон" со звёздным актерским составом покажут во Дворце культуры города Барнаула 19 октября 2021 года. Это весёлая история о том, что добиться можно всего, чего пожелаешь, если очень сильно захотеть.

Главная героиня Лариса Борисовна решилась на марафон без всякой подготовки. Ради проездного. Ну и ради любви, конечно. Героиню ждёт сяо-лонг бао, шанхайские пельмени в бамбуковой корзинке, съёмка в прямом эфире и даже настоящая коррида. И всё это – на глазах у зрителей.

В ролях:

Татьяна Дорофеева – известная в прошлом кавээнщица. В настоящее время является участницей проекта Comedy Woman и сериалов "Реальные пацаны" и "Улица". Актриса имеет титул "Мисс Юмор планеты Земля".

Мария Скорницкая – многие знают её по роли Маши в сериале "Реальные пацаны". В спектакле "Марафон" играет ключевую роль хостес Кристины – безумно смешной девушки.

Олег Верещагин – настоящая находка века. Он играет сразу три роли, в том числе уборщицу Зою.

Режиссёр – Оксана Чугунова-Рогожина.

Спектакль проходит при информационной поддержке Comedy Radio Барнаул 102.9FM. Любой желающий может выиграть билеты в эфире DFM Барнаул 102.4FM.