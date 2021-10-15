АлтГТУ приглашает на бесплатные онлайн-курсы китайского языка 

АлтГТУ совместно с Вэйхайским профессиональным колледжем (КНР) запускает онлайн-курсы по изучению китайского языка. Занятия абсолютно бесплатные для всех желающих.

Обучение будет проходить с 13:00 до 15:00 по будням с 1 по 12 ноября в онлайн-формате. Занятия будут вести преподаватели-лингвисты Вэйхайского профессионального колледжа.

В центре языков и культур народов Большого Алтая АлтГТУ отмечают, что полученные знания могут быть полезны в том числе для получения образования по программам двойных дипломов в техническом университете.

Узнать подробнее и записаться на курсы можно в Центре языков и культур народов Большого Алтая АлтГТУ по телефону 8 (3852) 29-87-60 (Елена Мушникова) или по электронной почте kitzentr@yandex.ru. Центр находится в аудитории 516 пищевого корпуса АлтГТУ (вход с улицы Кирова).