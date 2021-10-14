Пермского стрелка Тимура Бекмансурова арестовали на два месяца по делу о массовом убийстве в Пермском госуниверситете. Заседание суда по ходатайству следователей прошло прямо в актовом зале больницы – туда обвиняемого доставили на коляске.

Как сообщает Telegram-канал Baza, для проведения заседания в больницу приехали судьи из Дзержинского районного суда Перми. В каком именно СИЗО будет находиться стрелок – пока неизвестно. Ранее Бекмансуров признал свою вину.

Напомним, 20 сентября в Пермском госуниверситете произошла стрельба. От рук 18-летнего Тимура Бекмансурова погибли шесть человек и 47 пострадали. Стрелок был ранен сотрудником ДПС.

Тимур на своей странице в соцсетях сообщил, что план атаки составлял давно. Он подчеркнул, что его действия не вызваны религиозными или политическими причинами, а произошедшее не является терактом.

Бекмансуров попал в реанимацию, а после того как пришёл в себя, говорил, что ничего не помнит. Сообщалось, что один день его лечения обходился бюджету в два миллиона рублей.