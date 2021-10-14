Инфекционист заявил об угрозе заражения коронавирусом для 98% непривитых людей

Лишь 1-2% непривитых людей смогут избежать заражения коронавирусом. Об этом заявил в разговоре с РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.

"Сейчас вирус поражает всех. Будет всего 1-2% населения, которые смогут избежать заражения", – заявил эксперт.

Напомним, 14 октября в России зарегистрировали сразу два антирекорда, связанных со статистикой заболеваемости COVID-19. За сутки в стране подтвердили 31 299 новых случаев заболевания, а число летальных исходов достигло 986.

Предыдущий максимум по числу заразившихся COVID-19 был выявлен 24 декабря 2020 года, тогда заболели 29 935 человек.