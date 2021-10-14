Власти выделят более 28 млрд рублей на поддержку семей с детьми от трёх до семи лет

Более 28 миллиардов рублей выделят власти на поддержку семей с детьми от трёх до семи лет. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Поддержка семей с детьми останется и в дальнейшем одним из приоритетов работы правительства", – цитирует его слова РИА Новости.

Кроме выплат семьям с малолетними детьми, правительство также собирается дополнительно направить 6 млрд рублей на пособия для многодетных семей.

Напомним, ранее Михаил Мишустин заявил о выплате в размере 50 тысяч рублей всем, кто был награждён медалью "За оборону Ленинграда" или имеет знак "Жителю блокадного Ленинграда" в честь 80-летия открытия "Дороги жизни". Таким образом, до 22 ноября средства получат более 75 тысяч человек.