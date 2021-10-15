Фракция "Единая Россия" в АКЗС сформировала предложения в проект краевого бюджета на 2022 год. Инициативы были представлены на совещании в парламенте с представителями регионального Минфина, сообщает пресс-служба реготделения партии.

Как рассказал вице-спикер АКЗС, замруководителя фракции ЕР Денис Голобородько, в приоритете – повышение зарплаты, индексация социальных выплат, решение кадровой проблемы в образовании и медицине. "Мы уже обращали внимание на вопрос повышения заработной платы муниципальным служащим. И эта инициатива была поддержана губернатором. Считаем, что в бюджете на будущий год такое увеличение также должно быть предусмотрено. Это же касается и индексации социальных выплат для разных категорий граждан", – отметил депутат.

Председатель комитета АКЗС по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям, замруководителя фракции ЕР Антон Васильев подчеркнул, что часть предложений депутатов взяты из народной программы партии, с которой единороссы шли на выборы в краевой парламент.

"Единая Россия" предлагает:

повысить зарплату муниципальных служащих;

предусмотреть дотацию на сбалансированность местных бюджетов;

увеличить объём финансирования программы поддержки местных инициатив;

сохранить и по возможности увеличить объёмы программы "Комфортная городская среда";

индексировать социальные выплаты для разных категорий граждан;

увеличить выделение средств на учебные расходы (учебники, материально-техническую базу) в общеобразовательных организациях;

предусмотреть затраты для подготовки инфраструктуры для догазификации региона;

направить дополнительные средства на развитие и укрепление материально-технической базы учреждений среднего профессионального образования;

увеличить расходы на целевой заказ педагогических работников, врачей и среднего медицинского персонала;

предусмотреть финансовые средства на компенсационные выплаты для поддержки специалистов в области физической культуры и спорта детско-юношеских спортивных школ, перешедших из учреждений дополнительного образования в учреждения спортивной подготовки;

увеличить расходы на молодёжную политику;

предусмотреть средства на строительство и капитальный ремонт школ.

Глава регионального Минфина Данил Ситников заявил, что все инициативы фракции будут рассмотрены, и предварительно поддержал большинство предложений. Проект краевого бюджета на следующую трёхлетку депутаты АКЗС рассмотрят в первом чтении 28 октября.