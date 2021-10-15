Фракция "Единая Россия" в АКЗС сформировала предложения в проект краевого бюджета на 2022 год. Инициативы были представлены на совещании в парламенте с представителями регионального Минфина, сообщает пресс-служба реготделения партии.
Как рассказал вице-спикер АКЗС, замруководителя фракции ЕР Денис Голобородько, в приоритете – повышение зарплаты, индексация социальных выплат, решение кадровой проблемы в образовании и медицине. "Мы уже обращали внимание на вопрос повышения заработной платы муниципальным служащим. И эта инициатива была поддержана губернатором. Считаем, что в бюджете на будущий год такое увеличение также должно быть предусмотрено. Это же касается и индексации социальных выплат для разных категорий граждан", – отметил депутат.
Председатель комитета АКЗС по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям, замруководителя фракции ЕР Антон Васильев подчеркнул, что часть предложений депутатов взяты из народной программы партии, с которой единороссы шли на выборы в краевой парламент.
"Единая Россия" предлагает:
- повысить зарплату муниципальных служащих;
- предусмотреть дотацию на сбалансированность местных бюджетов;
- увеличить объём финансирования программы поддержки местных инициатив;
- сохранить и по возможности увеличить объёмы программы "Комфортная городская среда";
- индексировать социальные выплаты для разных категорий граждан;
- увеличить выделение средств на учебные расходы (учебники, материально-техническую базу) в общеобразовательных организациях;
- предусмотреть затраты для подготовки инфраструктуры для догазификации региона;
- направить дополнительные средства на развитие и укрепление материально-технической базы учреждений среднего профессионального образования;
- увеличить расходы на целевой заказ педагогических работников, врачей и среднего медицинского персонала;
- предусмотреть финансовые средства на компенсационные выплаты для поддержки специалистов в области физической культуры и спорта детско-юношеских спортивных школ, перешедших из учреждений дополнительного образования в учреждения спортивной подготовки;
- увеличить расходы на молодёжную политику;
- предусмотреть средства на строительство и капитальный ремонт школ.
Глава регионального Минфина Данил Ситников заявил, что все инициативы фракции будут рассмотрены, и предварительно поддержал большинство предложений. Проект краевого бюджета на следующую трёхлетку депутаты АКЗС рассмотрят в первом чтении 28 октября.
Комментарии
Сохранить и по возможности увеличить объёмы программы "Комфортная городская среда
А в селах есть такая комфортная среда? Почему все программы обходят стороной села?
Сколько % населения края составляют сельские жители?
ПОЧТИ ПОЛОВИНУ!!!!!!!Это Алтайский край! АКЗС представляет и их интересы!
Это Алтайский край! АКЗС представляет и их интересы!
АКЗС представляет интересы членов АКЗС и никак иначе
А что у единоросов есть свой собственный резервный фонд? Наверное бюджет формируют все фракции депутатского корпуса.
в приоритете – повышение зарплаты, индексация социальных выплат, решение кадровой проблемы в образовании и медицине.
А на первом месте "повысить зарплату муниципальных служащих;"
"Сохранить и увеличить" и это единственное, что едросы и могут! Сохранить место у кормушки и увеличить свою прибыль, ограбив народ!
- Скажите, за что хорошее будет бороться ваша партия в ГосДуме?
- Мы будем бороться за хорошие места.
15.10.2021 07:53
- гость -
Ну так учителя и врачи и есть муниципальные служащие.
Учителям итак с сентября-октября должны увеличить сильно зарплату в крае.
Куда еще больше?