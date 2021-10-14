Валерия Леонтьева выписали из больницы после COVID-19

Валерия Леонтьева выписали из больницы. Как сообщает Telegram-канал Mash, последние анализы певца оказались в рамках нормы, а поэтому пациента отправили долечиваться в домашних условиях.

Напомним, народного артиста госпитализировали 9 октября. Несколько дней он пытался лечиться в домашних условиях, с помощью таблеток. Однако терапия не принесла результата, и Леонтьев вызвал врачей. В результате 72-летнего певца госпитализировали, сейчас его состояние оценивается как средне-тяжёлое.

Ранее стало известно, что актёр Валерий Гаркалин выведен из медикаментозной комы. Медики отмечают у него незначительное улучшение, но он по-прежнему подключён к аппарату ЭКМО и находится в так называемом состоянии оглушения.