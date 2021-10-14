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Валерия Леонтьева выписали из больницы после COVID-19

, ИА "Амител"
Анализы певца в норме и долечиваться он будет дома
Фото: bk55.ru

Фото: bk55.ru

Валерия Леонтьева выписали из больницы. Как сообщает Telegram-канал Mash, последние анализы певца оказались в рамках нормы, а поэтому пациента отправили долечиваться в домашних условиях.

Напомним, народного артиста госпитализировали 9 октября. Несколько дней он пытался лечиться в домашних условиях, с помощью таблеток. Однако терапия не принесла результата, и Леонтьев вызвал врачей. В результате 72-летнего певца госпитализировали, сейчас его состояние оценивается как средне-тяжёлое.

Ранее стало известно, что актёр Валерий Гаркалин выведен из медикаментозной комы. Медики отмечают у него незначительное улучшение, но он по-прежнему подключён к аппарату ЭКМО и находится в так называемом состоянии оглушения.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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