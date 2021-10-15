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Россия возобновит полёты в девять стран после ноябрьских праздников

, ИА "Амител"
Однако восстановление авиасообщения не означает, что все из формально открытых стран готовы принимать туристов
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

С 9 ноября Россия возобновит авиарейсы в ещё девять стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Самолёты из России полетят на Багамы, в Иран, Нидерланды, Норвегию, Оман, Тунис, Швецию, Словению и Таиланд. При этом в последний от россиян потребуется наличие вакцины COVID-19.

Отмечается, что восстановление авиасообщения не означает, что все из формально открытых стран готовы принимать туристов.

Напомним, что с сентября 2021 года российским туристам стало значительно сложнее отдохнуть в Турции. Страна не только ужесточила коронавирусные ограничения, но и резко взвинтила цены на туры.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

15.10.2021 07:25
- гость -

Бьём рекорды по заболеваемости и тут же открываем границы... Как всегда все логично

15.10.2021 08:23
krash

15.10.2021 07:25
- гость -
Как раз таки это и логично. Заинтересованности в нашей жизни нет. чем меньше нас, тем больше места для китайцев и гасторбайтеров. А это живые для властей деньги. К тому же чем меньше нас тем меньше вони по поводу разбазаривания лесов и других богатств.

15.10.2021 08:34
- гость -

Камарилью к ответу!

15.10.2021 08:37
- гость -

К тому же чем меньше нас тем меньше вони

вот тут ты прав. чем вас меньше, тем меньше вони.

15.10.2021 10:57
- гость -

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