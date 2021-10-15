Россия возобновит полёты в девять стран после ноябрьских праздников

С 9 ноября Россия возобновит авиарейсы в ещё девять стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Самолёты из России полетят на Багамы, в Иран, Нидерланды, Норвегию, Оман, Тунис, Швецию, Словению и Таиланд. При этом в последний от россиян потребуется наличие вакцины COVID-19.

Отмечается, что восстановление авиасообщения не означает, что все из формально открытых стран готовы принимать туристов.

Напомним, что с сентября 2021 года российским туристам стало значительно сложнее отдохнуть в Турции. Страна не только ужесточила коронавирусные ограничения, но и резко взвинтила цены на туры.