Россия возобновит полёты в девять стран после ноябрьских праздников

С 9 ноября Россия возобновит авиарейсы в ещё девять стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Самолёты из России полетят на Багамы, в Иран, Нидерланды, Норвегию, Оман, Тунис, Швецию, Словению и Таиланд. При этом в последний от россиян потребуется наличие вакцины COVID-19.
Отмечается, что восстановление авиасообщения не означает, что все из формально открытых стран готовы принимать туристов.
Напомним, что с сентября 2021 года российским туристам стало значительно сложнее отдохнуть в Турции. Страна не только ужесточила коронавирусные ограничения, но и резко взвинтила цены на туры.
Комментарии
Бьём рекорды по заболеваемости и тут же открываем границы... Как всегда все логично
15.10.2021 07:25
- гость -
Как раз таки это и логично. Заинтересованности в нашей жизни нет. чем меньше нас, тем больше места для китайцев и гасторбайтеров. А это живые для властей деньги. К тому же чем меньше нас тем меньше вони по поводу разбазаривания лесов и других богатств.
Камарилью к ответу!
К тому же чем меньше нас тем меньше вони
вот тут ты прав. чем вас меньше, тем меньше вони.
Свободу