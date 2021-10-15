Пост замглавы Бийска по вопросам ЖКХ вновь станет вакантным

Замглавы Бийска по вопросам ЖКХ Александр Лебедев собирается уйти в отставку. Как сообщает "Бийский рабочий", кресло вновь окажется вакантным – чиновник занял этот пост в прошлом октябре и выдержал около года работы.

Напомним, место замглавы Бийска по вопросам ЖКХ стало вакантно 5 октября 2020 года – тогда должность оставил Олег Гузеев, который проработал на ней чуть более двух лет, а до этого занимал пост в Бийской гордуме. Тогда отставку чиновника связывали с провалом реализации федерального проекта "Городская среда".

Лебедев же приехал в Бийск из Новоалтайска, где занимал руководящие должности в МЭС. При этом состоял в списке граждан, включённых в резерв кадров Новоалтайска как управленец по вопросам ЖКХ.

Кто станет новым заместителем мэра – пока неизвестно.