Собянин допустил введение "каких-то" краткосрочных ограничений в Москве из-за COVID-19

Москва не станет останавливаться в развитии из-за пандемии коронавируса, но краткосрочные ограничения возможны, заявил мэр Сергей Собянин в интервью телеканалу ТВЦ.

"Да, возможны какие-то ограничения, да, возможны какие-то краткосрочные ограничительные меры, но в целом всё равно город адаптировался, и мы понимаем, что это нас не остановит, не остановит развитие города, это крайне важно", – сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Собянина, текущая осенняя волна COVID-19 в Москве сложная и с высокой динамикой, за последние две недели прирост заболеваемости составил 20-30%.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти страны готовы перейти к решительным мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией в случае, если инфраструктура не будет справляться с потоком больных.