Баскетболисты БК "Барнаул" выиграли у московского МБА

Баскетболисты клуба "Барнаул" пока только выигрывают. Первый матч 1/8 финала Кубка России против московского МБА состоялся 14 октября в барнаульском спорткомплексе "Победа" и завершился со счётом 84:76 (18:24, 20:20, 22:10, 24:22) в пользу алтайской команды.

Самым результативным в составе хозяев паркета стал Александр Мартынов, который набрал 16 очков.

Напомним, ранее команда Евгения Горева успешно дебютировала в чемпионате Суперлиги-1 и одержала две домашние победы над уфимским "Уфимцем" и столичным ЦСКА-2.

Ответная встреча Кубка России против МБА состоится 2 ноября в Москве. До этого 18 октября "Барнаул" в рамках чемпионата Суперлиги-1 сыграет в Ижевске против местной команды "Купол-Родники", а затем 21 октября алтайские баскетболисты в Москве сразятся с тем же МБА.