Не впускай в дом мошенника. Как должен выглядеть переписчик? Инфографика

В пятницу, 15 октября, в Алтайском крае, одновременно со всей страной, стартует Всероссийская перепись населения. В период по 14 ноября по домам будут ходить переписчики, которым предстоит собрать информацию о численности населения, условиях жизни граждан и социально-демографические характеристики. Но в этот период могут "работать" и те, кто не упускает возможности воспользоваться ситуацией ради наживы.
Помните, что переписчики не имеют права требовать у вас документы, уточнять уровень зарплаты, наличие сбережений и на кого оформлена квартира. По телефону данные тоже не собирают.
Чтобы люди не впустили в дом злоумышленника, Strana2020 (официальный сайт всероссийской переписи населения) подготовил инфографику, как будет выглядеть переписчик. Изучите её внимательно, чтобы не попасться в лапы злоумышленников. Для увеличения картинки нажмите на неё.
Комментарии
Очередной распил бабла! В наше время у государства есть информация о всех гражданах.
14 октября вечером появилась ссылка на перепись на Госуслугах, так что я уже переписался. QR-код дали.
мало мошенников? а давайте переписывающих везде пускать
10:43
Когда в Канаде проводят перепись населения каждые пять лет, они тоже пилят ваши деньги?
Почему вы такие тyпые..
Опубликуйте 33 вопроса , на которые я должен ответить.
вся инфа о нас уже есть везде где можно, на кой служба росстат и прочие дармоеды?
Разносчики ковида.
ходют тут всякие, а потом ведра пропадают
А что за планшет российского производства?
Никому не открою, пусть идут лесом.
15.10.2021 10:59
- гость -
Опубликуйте 33 вопроса , на которые я должен ответить.
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На сайте strana2020 можете посмотреть бланки, пункт меню "Переписные листы".
11:21
- гость -
Разносчики ковида.
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И то верно. Пусть мигрантов пересчитывают и сколько российского бабла они переводят на родину.
Не впускай в дом мошенника.
Просто перепишись сам на Госуслугах.
Без проблем прошли процедуру переписи на Госуслугах. Просто и удобно, и никого в квартиру пускать не надо)
- гость -
14 октября вечером появилась ссылка на перепись на Госуслугах, так что я уже переписался. QR-код дали.
Ничего там нет, даже на запрос про перепись населения предлагает льготы для беременных.