Не впускай в дом мошенника. Как должен выглядеть переписчик? Инфографика

В пятницу, 15 октября, в Алтайском крае, одновременно со всей страной, стартует Всероссийская перепись населения. В период по 14 ноября по домам будут ходить переписчики, которым предстоит собрать информацию о численности населения, условиях жизни граждан и социально-демографические характеристики. Но в этот период могут "работать" и те, кто не упускает возможности воспользоваться ситуацией ради наживы.

Помните, что переписчики не имеют права требовать у вас документы, уточнять уровень зарплаты, наличие сбережений и на кого оформлена квартира. По телефону данные тоже не собирают.

Чтобы люди не впустили в дом злоумышленника, Strana2020 (официальный сайт всероссийской переписи населения) подготовил инфографику, как будет выглядеть переписчик. Изучите её внимательно, чтобы не попасться в лапы злоумышленников. Для увеличения картинки нажмите на неё.