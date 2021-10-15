Президент Джо Байден увеличил госдолг США почти на 500 млрд долларов

Президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий повышение потолка госдолга на 480 миллиардов долларов, пишет РИА Новости.

В сообщении Белого дома говорится, что увеличение лимита госдолга позволит федеральному правительству в полной мере продолжать исполнение своих обязательств до начала декабря. Министерство финансов США ранее предупреждало, что если до 18 октября не принять лимит, стране теоретически грозит дефолт.

В США ни разу не было дефолта, однако его часто используют в качестве угрозы для дискуссий в парламенте. При этом ранее республиканцы заблокировали в сенате предложение поднять потолок долга из-за политических разногласий с демократами.

В отличие от большинства государств, в США потолок долга установлен законодательно. Его запрещено превышать без одобрения конгресса, однако с 1 октября страна превысила лимит госдолга в 28,4 триллиона долларов.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что статус доллара как мировой резервной валюты находится под угрозой из-за конфликта в конгрессе страны. Amic.ru делал большой разбор актуального состояния американской экономики и вероятности дефолта.