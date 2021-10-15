Теперь на твоей стороне. Билайн полностью обновил концепцию и визуал бренда

Билайн представил обновлённый бренд, логотип и слоган. Обновления призваны проиллюстрировать начало масштабных изменений в компании.

"Мы верим, что сегодня потребителю как никогда важно, чтобы бренд его не только развлекал, но и понимал, слышал, разделял его проблемы и предлагал полезные решения. Поэтому в центре обновлённого бренда билайна – обычный человек с его характером, особенностями, заботами и потребностями. Суть бренда отражена в новом слогане – "На твоей стороне", – рассказала директор по бренду и маркетинговым коммуникациям билайна Юлия Галина.

Этот посыл будет со временем транслироваться не только через коммуникацию, визуальную айдентику и продукты, но и через сервисы и опыт взаимодействия с брендом. Сейчас компания только в начале процесса изменений. Что билайн делает, чтобы быть на твоей стороне, можно увидеть в фильме оператора.

Так, в последние годы люди всё чаще печатают слова с маленькой буквы. И это не потому, что не знают, как правильно, а потому что так удобнее и быстрее. Билайн стремится быть ближе к людям. Поэтому название бренда теперь имеет строчное написание. Так компания делает акцент на человечности, простоте и диджитальности.

Логотип вместе с компанией приобретает динамичность и живость и при этом поворачивается "лицом" к человеку, не теряя узнаваемости. В имидж приходит фирменный градиент, в который оператор вложил любовь к своим клиентам, ведь в каждом из них компания видит индивидуальность, внутренний свет.

"Мы рассчитываем на то, что увидев наш обновленный брендинг, логотип, потребители поймут, что мы меняемся и стараемся стать лучше. Клиент – наша самая главная ценность. Мы понимаем, что все клиенты разные, у каждого свой характер, взгляды на мир, задачи в конкретный момент жизни и разные потребности. Но мы поддерживаем каждого, вне зависимости от того, насколько с ним согласны. Каждый сотрудник компании делает всё, чтобы понять клиента и найти решение, которое нужно именно ему", – добавила Юлия Галина.

Разработкой обновлённого бренда занималось Агентство Contrapunto из группы агентств BBDO. Разработкой рекламных кампаний занималось агентство Leo Burnett Moscow.