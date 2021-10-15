В Барнауле устранили повреждения на теплосетях по улице Деповской

В Барнауле специалисты устранили повреждения на теплосетях по улице Деповской, из-за которых 4,9 тысячи горожан остаются без отопления, сообщает пресс-служба мэрии.

"Началось заполнение системы отопления. Подачу тепла в социально значимые объекты и жилые дома планируется начать в 14:00", – говорится в сообщении.

В работах участвовали 15 человек и девять единиц техники. Во время отключения ресурса в школе, детсадах и детской горбольнице № 1 вели мониторинг температурного режима.

Напомним, повреждение теплосети на улице Деповской выявили 14 октября в 16:30. В зоне отключения тепла сейчас находятся 50 многоквартирных домов, школа, четыре детсада, три медучреждения, два общежития АлтГПУ, один ссуз и ряд административных зданий.