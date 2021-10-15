В полиции рассказали, кто и зачем стрелял на улице Барнаула

В МВД раскрыли подробности стрельбы на улице Малахова в Барнауле. Стрелявшим был таксист, который таким образом хотел успокоить пассажиров, сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства.
Напомним, мужчина вышел на проезжую часть возле ТЦ "Огни" и начал стрелять. На видео инцидента можно заметить, как на стрелявшего идут двое мужчин. Увидев пистолет, они предпочли скрыться. Также видно, как после их ухода владелец оружия изгибается, как будто в него попали тяжёлым предметом.
По данным полиции, участниками конфликтами стали трое мужчин – водитель такси и двое его пассажиров. Установлено, что водитель был вооружён зарегистрированным травматическим пистолетом. Со слов самого мужчины, он выстрелил в воздух, чтобы утихомирить пассажиров. Пострадавших в результате стрельбы нет. Все участники инцидента были доставлены в полицию.
Ранее жители Барнаула заметили мужчину, который пытался приставать к детям на улице и предлагал им конфеты.
Комментарии
он выстрелил в воздух, чтобы утихомирить пассажиров
Нарушил, лишат. Не было угрозы его здоровью. Если для пресечения противоправных действий попробовать привязать, но без адвоката не вывезет. Лишат таксиста травмата похоже
Потому сразу промеж рогов баранам и надо заряжать чтоб рдуплились
А то в суде потом от них же отбивайся
15.10.2021 14:02
Главное, что функцию свою травмат выполнил - защитил от пpидyрков.
Травмат в РФ - это в принципе одноразовая вещь: либо лишат, либо посадят
групповое нападение можно было стрелять без предупредительного