В полиции рассказали, кто и зачем стрелял на улице Барнаула

В МВД раскрыли подробности стрельбы на улице Малахова в Барнауле. Стрелявшим был таксист, который таким образом хотел успокоить пассажиров, сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства.

Напомним, мужчина вышел на проезжую часть возле ТЦ "Огни" и начал стрелять. На видео инцидента можно заметить, как на стрелявшего идут двое мужчин. Увидев пистолет, они предпочли скрыться. Также видно, как после их ухода владелец оружия изгибается, как будто в него попали тяжёлым предметом.

По данным полиции, участниками конфликтами стали трое мужчин – водитель такси и двое его пассажиров. Установлено, что водитель был вооружён зарегистрированным травматическим пистолетом. Со слов самого мужчины, он выстрелил в воздух, чтобы утихомирить пассажиров. Пострадавших в результате стрельбы нет. Все участники инцидента были доставлены в полицию.

Ранее жители Барнаула заметили мужчину, который пытался приставать к детям на улице и предлагал им конфеты.