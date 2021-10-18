Подведены итоги работы регионального ИТ-форума в Алтайском крае

В Алтайском крае закончил работу XIV региональный ИТ-форум. В этом году в нём приняли участие более 700 экспертов в области информационных технологий из разных регионов России. Для ИТ-компаний это мероприятие стало возможностью найти новые площадки для реализации проектов и перенять опыт у коллег.

Программа форума включала актуальные вопросы развития цифровой сферы, дискуссионные встречи и круглые столы. Форум проходил в смешанном формате: очно – на площадке АлтГУ и дистанционно – на официальном сайте события.

Мероприятие организовано Комитетом Алтайской торгово-промышленной палаты по информационным технологиям при поддержке правительства края. Участие органов государственной власти в событии не случайно. Они стремятся найти контакт с предпринимателями из IT-сферы, поддержать перспективные проекты.

Так, на форуме обсудили вопросы импортозамещения. Антон Лошаков, руководитель ГБУ НСО "ЦИТ НСО", вместе с партнёрами продемонстрировали совместный проект ПАК Патриот и обсудили важные вопросы перевода региональной инфраструктуры на отечественное программное обеспечение.

В секции, посвящённой информационной безопасности, поговорили с представителем ФСТЭК о требованиях к организации защиты информации и о практике их реализации, а также о роли производителей средств защиты и интеграторов в этом процессе.

На секции по организации инженерной и ИТ-инфраструктуры Министр цифрового развития Алтайского края Евгений Зрюмов отметил, что министерство занимается вопросами цифровизации и цифровой трансформации региона. По его словам, развитие информационных технологий и всего, что с этим связано, – это один из немногих потенциалов развития Алтайского края и выхода региона на ведущие позиции в стране.

В рамках круглого стола на форуме, посвящённом BIM-технологиям, поговорили о том, как BIM снижает затраты на строительство и делает его "прозрачным". В скором времени этот метод моделирования станет обязательным условием для получения заказа от государства и бизнеса.

На пленарном заседании традиционно обсудили общие вопросы развития ИТ-отрасли: подвели итоги прошедшего года и ознакомились с прогнозами аналитиков на ближайшую перспективу. Открыл заседание заместитель председателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь.

"IT-форум всегда становился площадкой, на которой мы устанавливали обратную связь и формировали на какой-то краткосрочный промежуток запрос от предпринимателей и пытались на него адекватно реагировать. Сегодняшний, уже 14 IT-форум такой площадкой тоже вновь станет, мы в рабочем диалоге находимся со всеми", – сказал Виталий Снесарь.

Эксперты поговорили на тему того, как 2020 год повлиял на процессы "цифровой трансформации", а также обсудили поручение президента о региональной стратегии цифровой трансформации. Такой документ 18 августа был принят и в Алтайском крае.

"Если ведущие вендоры реализуют эти проекты на территории Алтайского края, значит, мы получаем ещё одну отрасль, ещё одно предприятие, ещё одну какую-то сферу, которая выходит на совершенно другой уровень управления, организационного сопровождения и собственного развития. Безусловно, это площадка, которая позволяет бизнесу вести диалог с органами государственной власти", – отметил президент Алтайской торгово-промышленной палаты Борис Чесноков.



На круглом столе, посвящённом цифровой трансформации промышленности, поговорили о том, как технологии управления производством постоянно эволюционируют, перерабатывая огромный объём информации. Также обсудили инновационные инструменты управления и как адаптировать производство к новой реальности, не неся потери в конкурентной борьбе.

Также в рамках форума были подведены итоги конкурса "Лучшие проекты информатизации на Алтае". В этом году в конкурсе приняло участие 43 проекта в четырёх номинациях: Student аpportunITy – 15 проектов, Unique digital design – 7 проектов, HOT SocTech – 9 проектов, Digital transformation – 12 проектов. Победителей наградили денежными призами.

Ежегодный краевой конкурс "Лучшие проекты информатизации на Алтае" проводится в соответствии с указом губернатора Алтайского края от 10.04.2015 № 30. Организатором мероприятия выступает Министерство цифрового развития и связи Алтайского края совместно с Алтайской торгово-промышленной палатой.

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IT-форум 2021 в Барнауле

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