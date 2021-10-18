В компьютерной академии "Шаг" пройдёт бесплатный мастер-класс по веб-разработке

Веб-разработчик – профессия, тесно связанная с программированием. Этот специалист воплощает в жизнь проекты веб-дизайнеров, создавая функционирующие сайты, пишет программную составляющую, создаёт динамические веб-страницы, интерфейсы для работы с базами данных. В общем, возможных должностных обязанностей у него много.

Как правило, такой сотрудник совмещает в себе навыки и программиста, и дизайнера, и системного администратора. Считается, что веб-разработчик – это "универсальный солдат", который работает с IT-технологиями. Соответственно, и зарплата у такого специалиста достойная. По данным агентства "Тэглайн", веб-программисты получают в 1,8 раза больше, чем среднестатистический житель России.

В связи с ростом интереса к этой профессии компьютерная академия "Шаг" приглашает всех желающих на бесплатный мастер-класс "Как стать web-разработчиком", который пройдёт 23 октября 2021 года в 13:30.

В программе мастер-класса:

10 главных инструментов веб-разработчика;

7 причин, почему стоит всё бросить и заняться веб-разработкой;

сколько зарабатывают специалисты по веб-разработке;

кто такой фронтенд- и бэкенд-разработчик;

10 технологий, которые нужно освоить, чтобы начать заниматься разработкой веб-сайтов;

как стать веб-разработчиком: пошаговая инструкция;

зачем сайту SEO-продвижение.

Компьютерная академия "Шаг" использует современный подход к обучению: никаких лишних предметов, только самое актуальное и важное для успешного трудоустройства. Занятия построены в большей степени на практике. Все тренеры – действующие практики ИТ-сферы. Академия имеет международные сертификаты Microsoft, Cisco, Autodesk.

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