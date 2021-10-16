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Организатор конкурса для "нормальных" людей предложила недовольным погуглить слово "норма"

, ИА "Амител"
По мнению женщины, возмущения подняли СМИ, решившие обесценить "вклад замужних многодетных мам в создание здорового государства"
Многодетная мама / Фото: Misha Voguel, pexels.com

Многодетная мама / Фото: Misha Voguel, pexels.com

Организатор конкурса для многодетных замужних мам "Богиня богинь" Алиса Корт категорически не согласна с тем, что её пост в соцсетях дискриминирует женщин, вынужденных воспитывать детей без мужа. Об этом она сообщила amic.ru, посоветовав возмущающимся "погуглить значение слов "норма" и "нормальность".

Напомним, на днях в Instagram-аккаунте алтайского Минсоцзащиты был опубликован пост с предложением женщинам из "нормальных" семей принять участие в конкурсе.

"Вы сможете увидеть большое количество тех, про кого говорить и показывать вот уже лет 30 не принято – нормальных семей, которые умеют создавать крепкие ячейки общества! И мы гордимся, что в нашей стране таких большинство!" – было сказано в тексте поста.  Это вызвало бурную реакцию подписчиков. "А если женщина незамужняя? Что за дискриминация? Жесть какая-то! Вам не стыдно?" – писали возмутившиеся. Люди указывали некорректность подобной формулировки.

 

Однако, по мнению Алисы Корт, её сообщение (а именно она, по её признанию, является автором данного поста, – прим. ред.) абсолютно корректно. Проблема заключается в СМИ: именно они, по мнению организатора конкурса, решили дискриминировать замужних многодетных мам:

"Вся эта ситуация с конкурсом является маркером времени, в котором подмена понятий очень популярна. Некоторые СМИ решили обесценить и дискриминировать вклад замужних многодетных мам в создание здорового и крепкого государства. Конкурс для замужних многодетных мам "Богиня Богинь" – это просемейный конкурс для нормальных, морально здоровых людей, которым близки традиционные семейные ценности. Тем, кто углядел в этом какой-то потайной смысл, хочу сообщить:
1. Гуглите значение слов "норма", "нормальность", и учитывайте контекст.
2. Вы воспроизводите не наше, а своё.
Если кого-то оскорбляет слово "нормальные" – может, следует поработать с восприятием?" – написала руководитель организации "Экология Женщины".

По словам Алисы Корт, конкурс многодетных замужних мам "Богиня богинь" проводится в Алтайском крае уже пятый раз. В этом году только за несколько дней на участие записались более 100 женщин.

"Наши участницы говорят, что раньше стеснялись своего многодетства, а после нашего конкурса – гордятся. В обществе есть стереотип, что многодетная семья – это проблемная семья, неблагополучная. Мы своим конкурсом показываем, что многодетная семья – это, в первую очередь, ответственность и поддержка. Дети рождаются и растут в любви. Таким образом мы пропагандируем и бережём традиционные семейные ценности. Мы делаем многодетность модной", – подчеркнула Алиса Корт.

Победительниц конкурса будет восемь. Награждение проведут в День матери, 28 ноября.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

16.10.2021 07:08
- гость -

Абсолютно права Алиса и не нужно обращать внимания на вопли из сетей. Самые горластые и вонючие именно закомплексованные люди, видящие везде и во всём оскорбление себя любимых. Если сзади кто-то крикнул "Козёл!", и ты обернулся, кто виноват? А СМИ давно уже превратились в откровенную клоаку, раздувание любого скандала на пустом месте стало смыслом их существования, ибо посевы разумного, доброго, вечного не приносят такого колочества просмотров, как вбросы дерьма на вентилятор, да и любители пообсасывать это дерьмо являются самой благодатной почвой для рекламщиков. Повторю за Алисой - НОРМА это замужняя многодетная мать, а не бизнес-леди, тратящая жизнь на погоню за деньгами, а материнский инстинкт изливающая на дорогих кошечек-собачек. И не мать-одиночка, не умеющая создать домашний уют и построить отношения с мужчиной.

16.10.2021 07:25
- гость -

Возможно, вы правы, только тогда не нужно скидывать ответственность с отца, который убегает из семьи в поисках приключений и легкой бездетной жизни.

16.10.2021 08:47
- гость -

это норма!

16.10.2021 08:58
- гость -

Поддерживаю Алису, безусловно, - она права. Это норма и к этому нужно стремиться, а не продвигать образы, которые в пределе приводят к деградации.
Но женщина может остаться одна не только из-за неправильного выбора своего спутника...

16.10.2021 11:01
- гость -

Еще бы кто исследование провел о судьбах и комплексах детей, воспитанных матерями-одиночками.
Кто-то из них просто мечтает об отце, которого нет.
А кому-то с детства прививаются тараканы, что все мужики - козлы и предатели.
Либо мальчики вырастают женоподобными инфантилами без мужского воппитания, ни гвоздя забить, ни за себя постоять.

А тем временем институт семьи продолжает активно разрушаться. Количество разводов больше чем свадеб (не считая естественных распадов семьи из-за смерти).
Через пару-тройку поколений белый вид станет вымирающим видом, его вытеснят восточные многодетные народы (если сами не пойдут по пути белых).

16.10.2021 11:24
Вадим

А название "Богиня богинь" никого не смущает? ))

16.10.2021 11:44
- гость -

16.10.2021 11:24
Вадим

Ну, уж если "богиня"... то необходимо привлечь церковь.

16.10.2021 11:46
- гость -

Позорный конкурс, позор участницам

16.10.2021 12:01
- гость -

Соц.сети - не норма. А уж конкурсы там - точно для тех кто не норма. "Экология Женщины", "Богиня богинь" как бы намекает на некую другую норму, хорошо знают которую психиатры.
p.s. Прошу прощения у любителей соц.сетей, но таково положение дел

16.10.2021 12:52
- гость -

Задолбали уже эти феминистки и СМИ и им потакающие. Пусть у себя дома строят людей, а общество не трогают.

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