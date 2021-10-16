Организатор конкурса для "нормальных" людей предложила недовольным погуглить слово "норма"

Организатор конкурса для многодетных замужних мам "Богиня богинь" Алиса Корт категорически не согласна с тем, что её пост в соцсетях дискриминирует женщин, вынужденных воспитывать детей без мужа. Об этом она сообщила amic.ru, посоветовав возмущающимся "погуглить значение слов "норма" и "нормальность".

Напомним, на днях в Instagram-аккаунте алтайского Минсоцзащиты был опубликован пост с предложением женщинам из "нормальных" семей принять участие в конкурсе.

"Вы сможете увидеть большое количество тех, про кого говорить и показывать вот уже лет 30 не принято – нормальных семей, которые умеют создавать крепкие ячейки общества! И мы гордимся, что в нашей стране таких большинство!" – было сказано в тексте поста. Это вызвало бурную реакцию подписчиков. "А если женщина незамужняя? Что за дискриминация? Жесть какая-то! Вам не стыдно?" – писали возмутившиеся. Люди указывали некорректность подобной формулировки.

Однако, по мнению Алисы Корт, её сообщение (а именно она, по её признанию, является автором данного поста, – прим. ред.) абсолютно корректно. Проблема заключается в СМИ: именно они, по мнению организатора конкурса, решили дискриминировать замужних многодетных мам:

"Вся эта ситуация с конкурсом является маркером времени, в котором подмена понятий очень популярна. Некоторые СМИ решили обесценить и дискриминировать вклад замужних многодетных мам в создание здорового и крепкого государства. Конкурс для замужних многодетных мам "Богиня Богинь" – это просемейный конкурс для нормальных, морально здоровых людей, которым близки традиционные семейные ценности. Тем, кто углядел в этом какой-то потайной смысл, хочу сообщить:

1. Гуглите значение слов "норма", "нормальность", и учитывайте контекст.

2. Вы воспроизводите не наше, а своё.

Если кого-то оскорбляет слово "нормальные" – может, следует поработать с восприятием?" – написала руководитель организации "Экология Женщины".

По словам Алисы Корт, конкурс многодетных замужних мам "Богиня богинь" проводится в Алтайском крае уже пятый раз. В этом году только за несколько дней на участие записались более 100 женщин.

"Наши участницы говорят, что раньше стеснялись своего многодетства, а после нашего конкурса – гордятся. В обществе есть стереотип, что многодетная семья – это проблемная семья, неблагополучная. Мы своим конкурсом показываем, что многодетная семья – это, в первую очередь, ответственность и поддержка. Дети рождаются и растут в любви. Таким образом мы пропагандируем и бережём традиционные семейные ценности. Мы делаем многодетность модной", – подчеркнула Алиса Корт.

Победительниц конкурса будет восемь. Награждение проведут в День матери, 28 ноября.