Президент России Владимир Путин принял участие во Всероссийской переписи населения. Соответствующие данные он внёс через портал "Госуслуги" 15 октября, сообщает RT.

Напомним, Всероссийская перепись населения в Алтайском крае, как и по всей России, стартовала 15 октября. Первые три дня переписчики потратят на обучение и подготовку, а с понедельника, 18 октября, начнут обход домовладений. Продлится перепись месяц – до 14 ноября.

Ранее в ней уже успел принять участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Как и президент, глава региона заполнил анкету с помощью сервиса "Госуслуги", дистанционно.