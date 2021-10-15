IKEA предупредила о дефиците товаров до августа 2022 года

Директор компании Inter IKEA Джон Абрахамссон Ринг рассказал, что из-за сложностей с доставкой товаров из Китая возможен дефицит продукции до августа 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Ринга, логистика нарушилась из-за загрузки морских портов и нехватки грузовых контейнеров во время пандемии.

"Не думаю, что мы выберемся из чащи в текущем финансовом году. Этот период продлится до августа следующего года", – добавил он.

Ринг уточнил, что сейчас IKEA сосредоточится на популярных и недорогих товарах, поскольку руководство хочет сделать магазин ещё более доступным. Сейчас компания пытается наладить логистику с помощью аренды грузовых контейнеров и альтернативных железнодорожных маршрутов.