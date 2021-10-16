Суд обязал мэрию Бийска выплатить подрядчику из Барнаула 10 млн рублей за постройку парка

Бийский городской суд обязал администрацию города заплатить подрядчику за ремонт в парке за ТЦ "Ривьера" на Зелёном Клине. Парк должен был стать одним из самых интересных объектов программы "Городская среда", а его стоимость составила порядка 62,4 млн рублей.

Как сообщает "Бийский рабочий", объект начали возводить с нуля. Работами занималась барнаульская фирма "Гарант". Местные жители были уверены, что парк станет важной частью города.

В 2020-м бийчане активно обсуждали поставленные арки-скобы, но к концу года всех интересовало, когда закончится строительство. Зимой мэрия Бийска начала судиться с подрядчиком по поводу оплаты строительства. Фирма потребовала с ЖКХ Бийска 42,8 млн рублей за работу, однако город платить не собирался.

В администрации отметили, что парк должны были сдать к 30 октября 2020 года. При этом якобы из-за некачественных работ и отставания от графика подрядчику направляли претензии. В результате суд назначил экспертизу, которая установила, что стоимость фактически выполненных работ составляет 31,8 млн рублей, а для устранения дефектов и недостатков понадобится 21,6 млн рублей. После этого суд обязал мэрию выплатить подрядчику 10,2 млн рублей.