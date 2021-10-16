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На 600 детей меньше: в Алтайском крае в 1,5 раза выросла убыль населения

, ИА "Амител"
Браки и разводы стали регистрировать чаще
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

С января по август в Алтайском крае естественная убыль населения ускорилась в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом, сообщает Алтайкрайстат.

За первые восемь месяцев года в регионе умерло 26 886 человек. В 2020 году этот показатель был на 5630 меньше – 21 256. С января по август в Алтайском крае родилось 12 605 детей, что на 617 меньше, чем в прошлом году. Таким образом, естественная убыль населения составила 14 281. При этом в 2020 году она была равна 8034.

В 2021 году брак зарегистрировали 8839 семей. Это на 1315 больше, чем годом ранее. Количество разводов также выросло. Если в первые восемь месяцев 2020 года их было 6194, то в 2021 году – уже 6901.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае за год выросло число миллионеров. Всего было зарегистрировано 20 604 миллионера. Среди них шесть миллиардеров. 

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Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +7 913 264 18 56

Комментарии

16.10.2021 11:15
- гость -

... убыль населения ускорилась, прирост сократился...

Новояз...

16.10.2021 11:37
- гость -

Ну судя потому что мер никаких не предпринимается, всё идет по плану.

16.10.2021 11:52
- гость -

План Алена Даллеса в действии. Геноцид полным ходом.

16.10.2021 12:20
- гость -

16.10.2021 11:52
- гость -

Ален Даллес к вам в постель заглянул?

16.10.2021 12:41
- гость -

С января по август в Алтайском крае естественная убыль населения ускорилась в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом.
Молодежь уезжает в другие регионы. А те,кто остаются, борются за выживание: у многих съемное жилье, низкие зарплаты,мед.обслуживание в крае оставляет желать лучшего и т.д.

Мизерные зарплаты,что тут сказать?
А в селах вообще сплошная безысходность.Власти часто посещают районные центры, дальние села? Они имеют представление, как живут люди в селе, какая у них инфраструктура, почему молодежь бежит из села?
У нас в из села большинство,закончив ВУЗ, сразу уехали в другие регионы. В основном уезжают "золотые головки-краснодипломники".

16.10.2021 13:01
- гость -

16.10.2021 12:41
- гость -
У нас в из села большинство,закончив ВУЗ, сразу уехали в другие регионы. В основном уезжают "золотые головки-краснодипломники".

Село вундеркиндов что ле?

16.10.2021 13:21
- гость -

16.10.2021 13:01
- гость -
Я указала не за один год. Районный центр.
В село никто не возвращается. Молодежи крайне мало! Кто отлично учится в ВУЗе, техникуме потом уезжают в другой регион. Сейчас многие учится уезжают в ВУЗы другого региона.

16.10.2021 14:50
- гость -

16.10.2021 13:21
- гость -
Сейчас многие учится уезжают в ВУЗы другого региона.

Учится - это сильно. Это первое слово, на котором в школе объясняют правописание глаголов.

16.10.2021 15:06
- гость -

Путин спросил года два назад;"Хотите как в 90-е?". Мне кажется мы к этому уже близко подошли. В 90-е физ. лица налоги меньше платили и плата за ЖКХ ниже была.

16.10.2021 15:13
про

Такая ситуация по всей стране

16.10.2021 15:15
- гость -

12:20- гость - Ален Даллес к вам в постель заглянул?

вместе с капитализмом...

16.10.2021 15:27
- гость -

16.10.2021 15:15
- гость -

Как вы, бедные, сексом то занимаетесь, думая о капитализме и путинизме. "Капитал" написали, кстати, самые, что ни на есть, первые коммунисты.

16.10.2021 15:38
- гость -

Почему речка ванючка за Пассажем так воняет страшно, видимо чтобы туристический кластер развивался???
или туда реально канализацию сливают при попустительстве городских властей???
преступная халатность

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