На 600 детей меньше: в Алтайском крае в 1,5 раза выросла убыль населения

С января по август в Алтайском крае естественная убыль населения ускорилась в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом, сообщает Алтайкрайстат.
За первые восемь месяцев года в регионе умерло 26 886 человек. В 2020 году этот показатель был на 5630 меньше – 21 256. С января по август в Алтайском крае родилось 12 605 детей, что на 617 меньше, чем в прошлом году. Таким образом, естественная убыль населения составила 14 281. При этом в 2020 году она была равна 8034.
В 2021 году брак зарегистрировали 8839 семей. Это на 1315 больше, чем годом ранее. Количество разводов также выросло. Если в первые восемь месяцев 2020 года их было 6194, то в 2021 году – уже 6901.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае за год выросло число миллионеров. Всего было зарегистрировано 20 604 миллионера. Среди них шесть миллиардеров.
Комментарии
... убыль населения ускорилась, прирост сократился...
Новояз...
Ну судя потому что мер никаких не предпринимается, всё идет по плану.
План Алена Даллеса в действии. Геноцид полным ходом.
16.10.2021 11:52
- гость -
Ален Даллес к вам в постель заглянул?
С января по август в Алтайском крае естественная убыль населения ускорилась в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом.
Молодежь уезжает в другие регионы. А те,кто остаются, борются за выживание: у многих съемное жилье, низкие зарплаты,мед.обслуживание в крае оставляет желать лучшего и т.д.
Мизерные зарплаты,что тут сказать?
А в селах вообще сплошная безысходность.Власти часто посещают районные центры, дальние села? Они имеют представление, как живут люди в селе, какая у них инфраструктура, почему молодежь бежит из села?
У нас в из села большинство,закончив ВУЗ, сразу уехали в другие регионы. В основном уезжают "золотые головки-краснодипломники".
16.10.2021 12:41
- гость -
У нас в из села большинство,закончив ВУЗ, сразу уехали в другие регионы. В основном уезжают "золотые головки-краснодипломники".
Село вундеркиндов что ле?
16.10.2021 13:01
- гость -
Я указала не за один год. Районный центр.
В село никто не возвращается. Молодежи крайне мало! Кто отлично учится в ВУЗе, техникуме потом уезжают в другой регион. Сейчас многие учится уезжают в ВУЗы другого региона.
16.10.2021 13:21
- гость -
Сейчас многие учится уезжают в ВУЗы другого региона.
Учится - это сильно. Это первое слово, на котором в школе объясняют правописание глаголов.
Путин спросил года два назад;"Хотите как в 90-е?". Мне кажется мы к этому уже близко подошли. В 90-е физ. лица налоги меньше платили и плата за ЖКХ ниже была.
Такая ситуация по всей стране
12:20- гость - Ален Даллес к вам в постель заглянул?
вместе с капитализмом...
16.10.2021 15:15
- гость -
Как вы, бедные, сексом то занимаетесь, думая о капитализме и путинизме. "Капитал" написали, кстати, самые, что ни на есть, первые коммунисты.
Почему речка ванючка за Пассажем так воняет страшно, видимо чтобы туристический кластер развивался???
или туда реально канализацию сливают при попустительстве городских властей???
преступная халатность