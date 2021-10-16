На 600 детей меньше: в Алтайском крае в 1,5 раза выросла убыль населения

С января по август в Алтайском крае естественная убыль населения ускорилась в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом, сообщает Алтайкрайстат.

За первые восемь месяцев года в регионе умерло 26 886 человек. В 2020 году этот показатель был на 5630 меньше – 21 256. С января по август в Алтайском крае родилось 12 605 детей, что на 617 меньше, чем в прошлом году. Таким образом, естественная убыль населения составила 14 281. При этом в 2020 году она была равна 8034.

В 2021 году брак зарегистрировали 8839 семей. Это на 1315 больше, чем годом ранее. Количество разводов также выросло. Если в первые восемь месяцев 2020 года их было 6194, то в 2021 году – уже 6901.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае за год выросло число миллионеров. Всего было зарегистрировано 20 604 миллионера. Среди них шесть миллиардеров.