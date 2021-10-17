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Алтайский край впервые организовал на своей территории выборы президента Узбекистана

, ИА "Амител"
Досрочное голосование стартовало за 10 дней до основной даты
Фото: altai-terr.izbirkom.ru

Фото: altai-terr.izbirkom.ru

Досрочное голосование на выборах президента Узбекистана прошло на территории Алтайского края. Подобная практика для региона в новинку, уточняют в крайизбиркоме. В Алтайском крае проживают более 3,5 тысячи представителей азиатского государства. Выборы президента назначены на 24 октября, но законодательством республики предусмотрено проведение досрочного голосования за несколько дней до этой даты.

"Досрочка" при этом проходит как на территории Узбекистана, так и за его пределами. Всего правом голоса обладают более 21 млн человек. 14 октября смогли проголосовать граждане республики, проживающие в Алтайском крае и, в частности, в Барнауле.

Как рассказал генконсул Узбекистана в Новосибирске Тимур Рахманов, в СФО голосование такого масштаба проходит впервые. В 10 регионах организован 31 избирательный участок в местах компактного проживания или работы граждан Узбекистана. "Это создано для того, чтобы большое количество наших граждан, проживающих в других регионах, если не смогут прийти в генеральное консульство, смогли воспользоваться своим конституционным правом", – уточнил Рахманов.

Председатель крайизбиркома Ирина Акимова отметила, что законодательство ряда государств предусматривает обеспечение избирательных прав своих сограждан, в силу разных причин находящихся за границей. Она напомнила, что для избирателей РФ такая возможность была предоставлена на выборах депутатов Госдумы. В частности, к двум из четырёх одномандатных округов, образованных на территории Алтайского края, были приписаны участки за рубежом.

За пост президента Узбекистана соперничают пять кандидатов. Среди них – действующий глава государства Шавкат Мирзиёев. Он выдвинут от Либерально-демократической партии. На президентских выборах 2016 года Мирзиёев победил с большим отрывом от остальных. Среди его нынешних конкурентов – Максуд Ворисов (от Народно-демократической партии), Бахром Абдухалимов (социал-демократическая партия "Адолат"), Алишер Кодиров (Демократическая партия "Миллий тикланиш") и Нарзулло Обломурадов (Экологическая партия).

Президент Узбекистана избирается сроком на пять лет, одно и то же лицо не может быть главой государства более двух сроков подряд. Президентом может быть избран гражданин республики не моложе 35 лет, свободно владеющий государственным языком, постоянно проживающий на территории Узбекистана не менее 10 лет непосредственно перед выборами.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

17.10.2021 10:19
- гость -

А где кабинки для тайного голосования? Хотя, это я о чем?...

17.10.2021 11:03
- гость -

Древняя страна с хорошим потенциалом развития. Узбеки, главное в религию не лезьте

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