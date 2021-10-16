В России впервые от COVID-19 умерли более 1000 человек за сутки

В России впервые зарегистрировали более 1000 смертей от коронавируса за сутки – 1002. До этого умерли 999 человек. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в России возросло до 222 315.

Больше всего смертей зарегистрировали в Москве (72), в Санкт-Петербурге (67), в Краснодарском крае (41), в Свердловской области (38), в Башкирии (36), в Ростовской области (33), в Ставропольском крае (32).

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае за сутки выявили рекордные 350 случаев COVID-19. Умерли ещё 27 человек.