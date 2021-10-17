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Метеорит на подушке. Жительницу Канады разбудил неожиданный гость из космоса

, ИА "Амител"
Посреди ночи женщину засыпало строительным мусором
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В канадском городе Голден метеорит разбудил местную жительницу Рут Гамильтон. Камень пробил крышу дома и упал рядом с головой женщины, сообщает UPI. Сама канадка не пострадала.

Гамильтон спала, когда раздался громкий удар, и на её лицо посыпался строительный мусор. Женщина обнаружила дыру в потолке и камень между подушек, на которых спала.

Пришедший полицейский предположил, что булыжник выбросило со стройки, проходящей неподалёку. Он позвонил в строительную компанию и выяснил, что в это время она не проводила взрывные работы. Зато, по словам представителей фирмы, они заметили огненный шар в небе. Полицейский предположил, что в дом канадки попал метеорит.

Догадку полицейского подтвердили учёные из Университета Западного Онтарио. Сейчас они исследуют образец метеорита, чтобы определить его тип. Предположительно, камень мог прилететь из главного пояса астероидов Солнечной системы.

 

Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +7 913 264 18 56

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