Россиян предупредили о случаях телефонного мошенничества под видом переписи

"Лаборатория Касперского" обнаружила случаи мошенничества, связанного с Всероссийской переписью населения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе компании.

Лаборатория зафиксировала жалобы от пользователей Kaspersky Who Calls на звонки от вероятных мошенников, которые якобы проводили сверку перед переписью населения. Юзеры сообщили, что под предлогом сверки у них пытались выманить личные данные. По мнению аналитика Kaspersky Who Calls Виталия Воробьёва, злоумышленники могут так тестировать новую схему мошенничества.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года на большей части территории России, а в отдалённых и труднодоступных территориях перепись продлится до 20 декабря 2021 года. На портале госуслуг можно с 15 октября по 8 ноября 2021 года заполнить электронный переписной лист.

Ранее сообщалось, что эксперты раскритиковали перепись населения во время четвёртой волны заболеваемости коронавирусом, когда ежедневно обновляются рекорды по количеству инфицированных и умерших.