Финская журналистка удивилась способности россиян починить любую вещь

Финская журналистка Анна-Лена Лаурен удивилась способности россиян отремонтировать почти все вещи. Об этом она рассказала в статье для Dagens Nyheter.
Женщина вспомнила случай, когда прожгла дыру на своей любимой кофте. По её словам, в ателье смогли зашить также разорванные бриджи её дочери и пуховик. По мнению Лаурен, особенно мастерски россияне справляются с ремонтом одежды, электроники и аксессуаров. Вместе с тем услуга оказывается довольно оперативно и по доступным ценам. Она считает, что это связано с советским прошлым.
"И это существует бок о бок с безграничным материализмом, который, в свою очередь, ответная реакция на бедность при социализме", – предположила Лаурен.
Комментарии
Это связанно в первую очередь с нищетой. В той же Германии немцу в голову не придет капиталить двигатель в пятилетнем БМВ, а у нас 25 летние машины делают.
Зато немцы в очередях стоят, чтобы сдать пустые бутылки, сама видела, а нам уже проще выбросить.
09:38, согласен с вами, в России легко быть свиньей. У них не только на бутылки наценка при покупке, но есть даже обязанность любого гражданина сортировать мусор. Свалил все в один контейнер - попал на бабло. Бросить окурок -100 евро. Вывалить кучу мусора в лесу и вовсе тюремный срок. Никаких свобод
А мы также, насмотревшись иностранных видео, научились у них шить себе медицинские маски из трусов
10:08- гость - "Никаких свобод"
Брешешь, хотя бы взять октоберфест, там такие "свиньи" валяются в грязи и полная свобода для всех в этом направлении быть свиньей...
В Англии после приёма пива,слабых и креплёных напитков на траве столько всякого понаоставляют,впору КАмаз или его аналогию подгонять
Брешешь, хотя бы взять октоберфест, там такие "свиньи" валяются в грязи и полная свобода для всех в этом направлении быть свиньей...
ты был на нашествии?
А в центре Парижа крысы бегают,разносчики заболеваний.Ночью в некоторых местах кишат просто.
В Англии после приёма пива,слабых и креплёных напитков на траве столько всякого понаоставляют,впору КАмаз или его аналогию подгонять
Чёрт, а на ляпихе тоже англичане камаз мусора оставили?
В других местах Парижа быть не пробовал ?
У них минимальная зарплата 10 евро в час, а сейчас её поднимут до 12 с центами.
Естественно, при таком минимальном доходе ремонт уже нерентабелен. Проще покупать новое.
А мы вынуждены выживать на зарплаты в 200 евро.
Что касается миграции, то её сначала в Европе устроила закулиса уже сразу после Второй Мировой войны под предлогом "недопущения нацизма".
А теперь у нас в рамках плана "борьбы с антисемитизмом".
Реальная же цель - "должен остаться один народ".
Поэтому методично проводится разрушение всех стран и народов.
И мы не исключение.
у них забугорных просто культ потребления взрощен с пеленок, зачем ремонтировать одежду, если проще новую купить, а отходы- в бедные страны, тем, кто за деньги готов принять и одежду, и сгнившую технику, и радиоактивные отходы. Зажравшиеся страны первого мира, а потом начинают рассуждать об экологии, собственной заметьте.
и радиоактивные отходы. Зажравшиеся страны первого мира
Во Франции протесты против ввоза ЯО в Сибирь. В Сибири протестов нет!
Во Франции протесты против ввоза ЯО в Сибирь
Greenpeace- молодцы, но это организация международная, а основному населению Европы нет дела до бедных стран, уж точно они предпочтут , чтобы их отходы не у них захоронили, а у нас.
17.10.2021 11:04
- гость
Во Франции протесты против ввоза ЯО в Сибирь. В Сибири протестов нет!
так нЕкому протестовать, даже мамонты когда то вымерли
В СССР проводилась политика сбережения ресурсов, все делалось добротно на десятки лет. Сейчас расточительство ресурсов и неумеренное потребительство, а ведь ресурсов с каждым годом все меньше.
Для чего весь этот ковид, чтобы люди поняли что ресурсы только для избранных, а остальные не вписались в обслуживание трубы.
В СССР проводилась политика сбережения ресурсов, все делалось добротно на десятки лет.
Вспомните как газетами подтирались, полиэтиленовые мешочки стирали и пиво в канистрах носили. Такое ресурсосбережение вам нужно?
17.10.2021 13:55
- гость -
Вспомните как газетами подтирались, полиэтиленовые мешочки стирали и пиво в канистрах носили. Такое ресурсосбережение вам нужно?
ну что Вы, лучше пластиковой тарой закидать все пеньки оставшиеся от лесов, в реки сливать канализацию и отходы производства, задыхаться от пожаров на торфяниках
бить стекло и жечь резину на свалках, топить старые корабли в прибрежных морях...