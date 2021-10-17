Финская журналистка удивилась способности россиян починить любую вещь

Финская журналистка Анна-Лена Лаурен удивилась способности россиян отремонтировать почти все вещи. Об этом она рассказала в статье для Dagens Nyheter.

Женщина вспомнила случай, когда прожгла дыру на своей любимой кофте. По её словам, в ателье смогли зашить также разорванные бриджи её дочери и пуховик. По мнению Лаурен, особенно мастерски россияне справляются с ремонтом одежды, электроники и аксессуаров. Вместе с тем услуга оказывается довольно оперативно и по доступным ценам. Она считает, что это связано с советским прошлым.

"И это существует бок о бок с безграничным материализмом, который, в свою очередь, ответная реакция на бедность при социализме", – предположила Лаурен.