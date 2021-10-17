Вышел трейлер фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном

Кинокомпания Warner Bros. представила дебютный трейлер фильма "Бэтмен" Мэтта Ривза. Премьера блокбастера в России запланирована на 3 марта 2022 года.

Фильм расскажет о раннем этапе развития супергероя, который второй год борется с преступностью и пытается раскрыть причины коррупции Готэма. По сюжету Бэтмен столкнётся с Загадочником, а также встретится с Пингвином и Женщиной-кошкой.

Главную роль в перезапуске исполнил Роберт Паттинсон ("Маяк", "Довод"). Также в картине снялись Зои Кравец ("Дивергент"), Колин Фаррелл ("Залечь на дно в Брюгге"), Пол Дано ("Человек – швейцарский нож"), Энди Серкис (трилогия "Властелина Колец") и другие.