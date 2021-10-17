Жительница Барнаула поверила лжебанкиру и отдала ему 300 тысяч рублей

Жительница Барнаула лишилась 300 тысяч рублей, поверив очередному лжебанкиру, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
33-летней женщине позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Он доложил горожанке, что с её счета мошенники якобы пытаются снять деньги и убедил её оформить кредит и перевести всё на безопасный счёт. Потерпевшая согласилась.
"Однако после зачисления денег незнакомец стал убеждать доверчивую горожанку оформить ещё один кредит, после чего она заподозрила неладное и прекратила разговор", – говорится в сообщении.
Уголовное дело возбудили по статье "Мошенничество, совершённое в крупном размере". Злоумышленника ищут.
Ранее 99-летняя жительница Барнаула не повелась на уловку афериста и тем сам сохранила полмиллиона рублей.
Комментарии
Их же не трудно найти , номера телефонов , карты ит.д.
Эти способы мошенничества уже давно всем известны, везде раздают памятки, постоянно публикуют в СМИ. Кто еще таким "банкирам" доверяет, непонятно.
Ага, всё такое постоянное, и номера, и карты.
А почему ЛЖЕ... Скорее всего, работники банков и являются либо злоумышленниками, либо соучастниками! Вон в Сбере с головы гниёт! Были возможности убедиться.