Жительница Барнаула поверила лжебанкиру и отдала ему 300 тысяч рублей

Жительница Барнаула лишилась 300 тысяч рублей, поверив очередному лжебанкиру, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

33-летней женщине позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Он доложил горожанке, что с её счета мошенники якобы пытаются снять деньги и убедил её оформить кредит и перевести всё на безопасный счёт. Потерпевшая согласилась.

"Однако после зачисления денег незнакомец стал убеждать доверчивую горожанку оформить ещё один кредит, после чего она заподозрила неладное и прекратила разговор", – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по статье "Мошенничество, совершённое в крупном размере". Злоумышленника ищут.

Ранее 99-летняя жительница Барнаула не повелась на уловку афериста и тем сам сохранила полмиллиона рублей.