Воспитанница алтайского футбола Анна Беломытцева стала чемпионкой России

Защитница Анна Беломытцева завоевала золото женской Суперлиги в составе московского "Локомотива".

16 октября в матче 23 тура чемпионата "Локо" на выезде выиграл у "Краснодара" со счётом 3:0 и за четыре тура до финиша гарантировал себе первое место. Для железнодорожниц это первое золото в истории клуба.

Напомним, Беломытцева начала заниматься футболом в Троицком районе. Затем тренировалась в барнаульской школе Смертина. В 2013 году перешла в "Рязань-ВДВ". В составе "десантниц" выиграла два золота чемпионата России.

Перед началом сезона 2019 Беломытцева перешла в московский "Локомотив" и дважды стала серебряным призёром чемпионата России, а также выиграла Кубок страны. В начале марта 2021 года 24-летняя защитница в составе "Локо" завоевала Суперкубок России. В поединке за трофей "Локомотив" выиграл у ЦСКА – 1:0, а Беломытцева тогда провела на поле весь матч. Также на счету футболистки 42 матча и три гола за женскую сборную России.