В России предложили запретить стоянку на островках безопасности

Минтранс и МВД России предложили запретить остановку на островках безопасности, пишет РИА Новости со ссылкой на текст проекта постановления правительства.

В министерствах отмечают, что сейчас в таких местах для борьбы с хаотичной парковкой приходится размещать не предназначенные для этого бетонные блоки и малые архитектурные формы. Это портит облик города и снижает безопасность на дорогах.

В то же время запрет остановки на островках безопасности улучшит видимость и безопасность на перекрёстках и пешеходных переходах, следует из документа.

Ранее ведомства предложили ввести новые дорожные знаки для обозначения мест зарядки электрокаров и мест, где движение автобусов должно быть запрещено.